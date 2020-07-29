В Украине за неделю выявили более 51 тысячи нарушений ПДД

С 23 по 29 июля на украинских автодорогах полиция выявила 51 061 нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Больше всего из числа нарушений выявлено фактов превышения скорости движения (9795). Также полицейские выявили более 5000 нарушений правил пользования ремнями безопасности и 5225 фактов управления транспортными средствами без документов. Еще 2037 фактов касаются управления транспортом в пьяном состоянии.

Также правоохранители зафиксировали 1653 случая проезда на запрещающий сигнал светофора и 1250 нарушений правил проезда пешеходных переходов.

Еще 972 административных материала касаются нарушений правил обгона и выезда на встречную полосу движения.

Также полицейские фиксировали и нарушения со стороны пешеходов: было 2830 таких нарушений.

Кроме того, правоохранители выявили 149 нарушений, допущенных велосипедистами, зафиксировали 91 факт создания аварийной обстановки и 84 нарушения правил проезда ж/д переездов.

По результатам работы нарядов полиции 203 транспортных средства временно арестованы.

Отметим, 1 июня в Киеве официально заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Первый штраф за превышение скорости получил водитель Audi Q7, который в 00:01 проехал по Чоколовскому бульвару со скоростью 75 км/ч при максимально разрешенных 70 км/ч.

За первые 17 часов работы видеофиксации нарушений ПДД в Киеве и области самое большое превышение скорости показал водитель Mercedes, который ехал по трассе М-06 Киев – Чоп со скоростью 208 км/ч.

17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года №408, утвердивший новые инструкции: о порядке приема экзаменов для получения прав и о фото- или видеофиксации во время сдачи экзаменов.