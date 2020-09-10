Спустя два года ЗАЗ возобновляет выпуск автомобилей Renault

Запорожский автозавод (ЗАЗ) возобновляет спустя два года производство автомобилей Groupe Renault для местного рынка.

Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Отмечается, что перед началом работы ЗАЗ прошел крупную модернизацию, чтобы полностью соответствовать мировым стандартам качества. В частности, на заводе развернута система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.

По мнению корпорации, проект станет значительным знаком возрождения украинской автомобильной промышленности.

"Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "Сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault", – говорится в сообщении.

В компании заявили, что локализованная сборка на заводе позволяет оставаться в непосредственной близости от клиентов и адаптировать сервис к потребностям рынка.

ЗАЗ принадлежит корпорации УкрАвто Тариэла Васадзе.

Отметим, в 2018 году ЗАЗ в связи с экономической нецелесообразностью прекратил выпуск легковых автомобилей. В том же году в Кабмине рассказали о возможности размещения производственных мощностей компании Renault в Украине.