ЗАЗ сообщил, сколько выпустил автомобилей в сентябре: среди них Lada и Renault

В сентябре Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) изготовил 248 легковых авто. Среди них – Renault Arkana и некоторые модели Lada, которые продаются в Украине.

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные завода.

Среди выпущенных на ЗАЗ автомобилей также есть Renault и Lada.

Так, в Украине стали официально продавать Lada Granta, Lada XRay, Lada Largus, а также Lada Vesta Sedan и SW Cross. На данный момент на сайте нет цен, но примечательно, что указан курс рубля к гривне.

Ранее прайс-лист был опубликован на сайте Обозреватель.

На сайте указано, что Lada является брендом французской группы Renault.

Отмечается, что всего в сентябре на украинских заводах было собрано 861 единиц автотранспортных средств.

Вместе с тем завод "Еврокар", который собирает автомобили Skoda, выпустил 536 машин.

Всего с начала 2020 года было выпущено 3 104 единиц автотранспортных средств, что на 41% меньше, чем за первые девять месяцев прошлого года:

– Легковых автомобилей – 2605 шт. (-43%);

– Коммерческих – 32 шт. (-61%);

– Автобусов – 467 шт. (-25%).

ЗАЗ принадлежит корпорации УкрАвто Тариэла Васадзе.

Отметим, в 2018 году ЗАЗ в связи с экономической нецелесообразностью прекратил выпуск легковых автомобилей. В том же году в Кабмине рассказали о возможности размещения производственных мощностей компании Renault в Украине.

В сентябре 2020 года ЗАЗ возобновил спустя два года производство автомобилей Groupe Renault для местного рынка.