ДТП на миллион: редчайший суперкар Lamborghini разбили в нелепой аварии (видео)

Всего выпущено только 800 купе Lamborghini Aventador SVJ. Скоростной 780-сильный суперкар стоимостью около $600 000 развивает 350 км/ч.

В центре Лондона попал в ДТП редкий Lamborghini Aventador SVJ. Лимитированный суперкар врезался в городской двухэтажный автобус. Об этом пишет издание The Sun.

Передняя часть авто полностью уничтожена Фото: The Sun

Авария произошла 29 апреля около 4 часов утра, когда трафик в Лондоне не был слишком интенсивным. На большой скорости Lamborghini Aventador SVJ врезался в боковину автобуса.

Всего выпустили только 800 Lamborghini Aventador SVJ Фото: Lamborghini

Лишь к 6.00 утра суперкар и автобус растащили. У Lamborghini Aventador SVJ практически полностью уничтожена передняя часть и его ремонт будет недешевым. У автобуса отлетела одна из кузовных панелей на боковине.

Суперкар Lamborghini Aventador SVJ – редкая заряженная версия модели. Всего выпущено только 800 таких купе с 6,5-литровым 780-сильным V12. Авто разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с и развивает 350 км/ч.

Цена Lamborghini Aventador SVJ составляет около 600 000 долларов. Впрочем, и двухэтажный лондонский автобус недешевый – он стоит свыше $300 000, то есть суммарная стоимость поврежденных транспортных средств – около миллиона долларов.

К слову, недавно еще один суперкар Lamborghini Aventador SVJ полностью выгорел после ДТП.

Также Фокус сообщал, что группа "Антитела" попала в ДТП из-за выкурченных гаек из колеса.