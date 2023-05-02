В интернете показали уникальный внедорожник "Украинец" (фото)
В 1954 году были построены тестовые прототипы ГАЗ М-73. Автомобиль получил собственный кузов и ходовую часть.
В интернете показали, как выглядел редкий внедорожный пикап ГАЗ М-73 "Украинец", который разрабатывался в 1950-х годах. Об этом сообщили на сайте Hyser.
Идея создать легкий внедорожник для сельского хозяйства родилась в СССР в начале 1950-х. Тогда Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев поручил разработать такой автомобиль.
В то время самым подходящим кандидатом на разработку инновационного авто для фермеров был Горьковский автозавод (ГАЗ). Именно там и спроектировали новую модель.
В 1954 году были построены тестовые прототипы ГАЗ М-73. Легкий пикап получил неофициальное название "Украинец".
Автомобиль получил собственный кузов и ходовую часть. От "Москвича-402" были позаимствованы электрооборудование и двигатель.
Прототипы были изготовлены в кузовах купе и пикап. Инженеры считали, что первый вариант кузова подходил для сельских руководителей, а второй — для механиков и фермеров.
ГАЗ М-73 отличался короткой колесной базой, которая позволяла ему проехать даже по самому суровому бездорожью. Также автомобиль весил чуть более 1000 кг, что не позволяло ему застревать в грязи.
Габариты ГАЗ М-73 "Украинец":
- длина — 3440 мм;
- ширина — 1660 мм;
- высота — 1655 мм;
- колесная база — 2000 мм;
- клиренс — 220 мм;
- колея передняя — 1335 мм;
- колея задняя — 1360 мм.
ГАЗ М-73 так и не поступил в серийное производство. Тем не менее его технологии легли в основу модели "Москвич-410", которая появилась спустя несколько лет.
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