В интернете показали уникальный внедорожник "Украинец" (фото)

В 1954 году были построены тестовые прототипы ГАЗ М-73. Автомобиль получил собственный кузов и ходовую часть.

В интернете показали, как выглядел редкий внедорожный пикап ГАЗ М-73 "Украинец", который разрабатывался в 1950-х годах. Об этом сообщили на сайте Hyser.

Идея создать легкий внедорожник для сельского хозяйства родилась в СССР в начале 1950-х. Тогда Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев поручил разработать такой автомобиль.

В то время самым подходящим кандидатом на разработку инновационного авто для фермеров был Горьковский автозавод (ГАЗ). Именно там и спроектировали новую модель.

В 1954 году были построены тестовые прототипы ГАЗ М-73. Легкий пикап получил неофициальное название "Украинец".

Было построено несколько тестовых прототипов ГАЗ М-73

Автомобиль получил собственный кузов и ходовую часть. От "Москвича-402" были позаимствованы электрооборудование и двигатель.

ГАЗ М-73 позаимствовал некоторые детали от "Москвича-402" Фото: instagram.com/modeliavtoussr

Прототипы были изготовлены в кузовах купе и пикап. Инженеры считали, что первый вариант кузова подходил для сельских руководителей, а второй — для механиков и фермеров.

Автомобиль в кузове купе предназначался для сельских руководителей

ГАЗ М-73 отличался короткой колесной базой, которая позволяла ему проехать даже по самому суровому бездорожью. Также автомобиль весил чуть более 1000 кг, что не позволяло ему застревать в грязи.

Габариты ГАЗ М-73 "Украинец":

длина — 3440 мм;

ширина — 1660 мм;

высота — 1655 мм;

колесная база — 2000 мм;

клиренс — 220 мм;

колея передняя — 1335 мм;

колея задняя — 1360 мм.

ГАЗ М-73 так и не поступил в серийное производство. Тем не менее его технологии легли в основу модели "Москвич-410", которая появилась спустя несколько лет.

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