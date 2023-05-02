Toyota представила новый семиместный минивэн с богатым оснащением (фото)

Toyota Granvia выпускает совместное китайское предприятие FAW Toyota. Минивэн оснащается гибридной силовой установкой и предлагает богатое оснащение.

В Китае презентовали новый минивэн Toyota Granvia. Новинка получила просторный салон и богатое оснащение. Об этом сообщили на сайте Autohome.

Минивэн известен на глобальном рынке под именем Sienna. Модель выпускается с 1997 года и пережила смену трех поколений.

Toyota Granvia выпускает совместное китайское предприятие FAW Toyota. На выбор предложат шесть различных комплектаций.

Спереди установлены узкие светодиодные фары и большая решетка радиатора. Модель сохранила традиционный силуэт, но получила плавные изгибы на кузове.

На кузове есть плавные изгибы Фото: autohome.com.cn

Задние двери открываются против движения. Так задние пассажиры получают больше места для посадки внутрь.

Toyota Granvia оснащается гибридной силовой установкой с 2,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Она выдает мощность 184 л.с. и 270 Нм крутящего момента.

В интерьере предусмотрены семь посадочных мест. Внутри есть большой информационно-развлекательный дисплей и цифровая приборная панель.

Toyota Granvia получила просторный интерьер Фото: autohome.com.cn

Список оснащения включает цифровой ключ и различные системы помощи водителю. Также внутри разместили большое количество различных мест для хранения вещей.

Начальная стоимость Toyota Granvia составляет 315 800 юаней (45 700 долларов). Самая дорогая версия минивэна обойдется в 415 800 юаней (60 150 долларов).

Ранее Фокус рассказал, что линейку Toyota Hilux в Украине пополнила новая модификация GR Sport.