26-летний Mitsubishi Pajero продают по цене новой Tesla (фото)

Mitsubishi Pajero Evolution — серийная версия внедорожника, побеждавшего в знаменитом ралли "Париж-Дакар". Всего выпущено только 2500 таких авто.

В США на продажу выставили Mitsubishi Pajero 1997 года. За внедорожник с пробегом свыше 200 000 км просят немалые деньги — 52 500 долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Всего выпустили 2500 Mitsubishi Pajero Evo Фото: carscoops.com

Столь высокая цена (на уровне Tesla Model Y) за 26-летний внедорожник обусловлена тем, что продается самая редкая версия модели – заряженный Mitsubishi Pajero Evolution. Всего выпущено только 2500 таких авто.

Авто получило оригинальные "кили" на крыше Фото: carscoops.com

Как и знаменитый Mistubishi Lancer Evolution, спортивный вариант Pajero имеет раллийное происхождение. По сути, это серийная версия внедорожника, побеждавшего в легендарном ралли "Париж-Дакар".

Под капотом установлен 276-сильный V6 Фото: carscoops.com

Под капотом Mitsubishi Pajero Evolution установлен 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 276 л. с. Большинство внедорожников получили 4-ступенчатый автомат, но у этого авто 5-ступенчатая механическая КПП.

Разгон до 100 км/ч занимает 8,5 с, а максимальная скорость составляет 210 км/ч. Кроме того, у авто самоблокирующиеся дифференциалы и независимая подвеска всех колес.

В салоне установлены спортивные кресла Recaro Фото: carscoops.com

Узнать Mitsubishi Pajero Evolution можно по расширенным крыльям, капоту с воздухозаборником, "килям" на крыше и защите днища. В салоне установлены спортивные сиденья Recaro.

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