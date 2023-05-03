Самый дешевый Cadillac полностью рассекретили до премьеры (фото)

Cadillac GT4 станет более доступной альтернативой модели XT4. Кроссовер предложат в версиях мощностью 204 и 237 л. с. с передним или полным приводом.

В интернет попали фото Cadillac GT4. Компактный премиальный кроссовер должны презентовать в ближайшие месяцы. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новая модель станет самым дешевым Cadillac Фото: autohome.com.cn

Новый Cadillac GT4 будут выпускать в Китае и он станет самой дешевой современной моделью марки. Его позиционируют, как более доступную альтернативу Cadillac XT4. Два кроссовера сопоставимы по размерам.

Габариты Cadillac GT4 2024:

длина – 4633 мм;

ширина – 1878 мм;

высота – 1535 мм;

колесная база – 2800 мм.

На выбор предложат бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л Фото: autohome.com.cn

У Cadillac GT4 длинный капот и высокая оконная линия. Фирменная решетка радиатора сочетается с тоненькими светодиодными фарами. Заднее стекло прикрыто спойлером, а по краям кузова расположены Г-образные фонари.

В салоне на передней панели установлены два больших дисплея. Большинство кнопок внутри являются сенсорными, а рычаг КПП вынесен на рулевую колонку.

На передней панели установлены два дисплея Фото: autohome.com.cn

Кроссовер Cadillac GT4 предложат в двух версиях. Переднеприводной вариант оснастят 1,5-литровым 204-сильным турбомотором, а полноприводной – 2,0-литровым 237-сильным. Обе модификации получат 8-ступенчатую автоматическую КПП, а максимальная скорость будет ограничена на отметке в 210 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors представили недорогой семейный электрокроссовер с запасом хода 600 км.

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