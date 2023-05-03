Самый дешевый Cadillac полностью рассекретили до премьеры (фото)
Cadillac GT4 станет более доступной альтернативой модели XT4. Кроссовер предложат в версиях мощностью 204 и 237 л. с. с передним или полным приводом.
В интернет попали фото Cadillac GT4. Компактный премиальный кроссовер должны презентовать в ближайшие месяцы. Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый Cadillac GT4 будут выпускать в Китае и он станет самой дешевой современной моделью марки. Его позиционируют, как более доступную альтернативу Cadillac XT4. Два кроссовера сопоставимы по размерам.
Габариты Cadillac GT4 2024:
- длина – 4633 мм;
- ширина – 1878 мм;
- высота – 1535 мм;
- колесная база – 2800 мм.
У Cadillac GT4 длинный капот и высокая оконная линия. Фирменная решетка радиатора сочетается с тоненькими светодиодными фарами. Заднее стекло прикрыто спойлером, а по краям кузова расположены Г-образные фонари.
В салоне на передней панели установлены два больших дисплея. Большинство кнопок внутри являются сенсорными, а рычаг КПП вынесен на рулевую колонку.
Кроссовер Cadillac GT4 предложат в двух версиях. Переднеприводной вариант оснастят 1,5-литровым 204-сильным турбомотором, а полноприводной – 2,0-литровым 237-сильным. Обе модификации получат 8-ступенчатую автоматическую КПП, а максимальная скорость будет ограничена на отметке в 210 км/ч.
Ранее Фокус сообщал, что General Motors представили недорогой семейный электрокроссовер с запасом хода 600 км.
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