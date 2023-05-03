Самый мощный и быстрый Volkswagen Golf показали на первых фото и видео

Топовый Volkswagen Golf R получит 333-сильный турбомотор и сможет развивать 270 км/ч. Заряженный хэтчбек выпустят лимитированной серией.

Линейку Volkswagen Golf 2023 пополнит экстремальная спортивная версия R 333 Limited Edition. Заряженный хэтчбек официально презентуют 31 мая. Видео с авто опубликовано на Youtube-канале подразделения Volkswagen R.

Хэтчбек получит 333-сильный турбомотор Фото: скриншот/YouTube

Цифровое обозначение модели указывает на увеличенную до 333 л. с. мощность 2,0-литрового турбомотора Volkswagen Golf R. С 7-ступенчатой КПП с двумя сцепелениями хэтчбек сможет разгоняться до 100 км/ч за 4,6 с и развивать 270 км/ч. Это будет самый мощный и быстрый Volkswagen Golf в истории.

Кузов украсят наклейками Фото: скриншот/YouTube Авто оснастят новым выхлопом от Akrapovic Фото: скриншот/YouTube

Кроме того, на тизерах видна новая выхлопная система от Akrapovic. Также от стандартного Volkswagen Golf R более мощная версия отличается особыми 19-дюймовыми дисками, черными зеркалами заднего вида и наклейками "333" на кузове. Тормозные суппорты окрашены в черный цвет.

Ожидается, что новая модель сохранит все основные атрибуты Volkswagen Golf R – полный привод, спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и обвес. В салоне установят спортивные сиденья и руль.

Новый Volkswagen Golf R 333 Limited выпустят ограниченной серией и он не будет дешевым. Стоимость заряженного хэтчбека составит около 60 000 евро.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen снимет с производства свою самую спортивную модель.

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