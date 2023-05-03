Редкие электрокары Tesla более 10 лет простояли заброшенными в контейнере (фото)

Покупатель из Китая отказался забирать электромобили в 2010 году. С тех пор три новых Tesla Roadster оставались нетронутыми.

На продажу выставили три электрокара Tesla Roadster, которые 13 лет простояли брошенными в грузовом контейнере в Китае. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

В 2010 году покупатель из Китая заказал три электромобиля Tesla Roadster. По неизвестной причине он не стал забирать заказанные автомобили, поэтому они остались в грузовом контейнере.

Все три авто имеют разные конфигурации. Одна из Tesla Roadster является базовой моделью Very Orange, а вторая — Very Orange Sport. Еще один электромобиль выполнен в версии Radiant Red Sport.

Базовый Tesla Roadster Very Orange Фото: Gruber Motor Company Спортивная версия Tesla Roadster Very Orange Sport Фото: Gruber Motor Company Топовая версия Tesla Roadster Radiant Red Sport Фото: Gruber Motor Company

Компания-продавец Gruber Motor Company отмечает, что электрокары могут не запуститься сразу. Вероятнее всего, им понадобится ремонт.

Если никто не купит все три авто, пока они находятся в Китае, их отправят обратно в США. Gruber Motor Company хочет продать все автомобили комплектом, но обсуждается и вариант раздельной покупки.

Последние ставки за электрокары 2 мая составили 50 000 долларов за каждый из автомобилей. Также было предложено 76 тысяч долларов за красный Tesla Roadster Radiant Red Sport.

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