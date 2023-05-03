В Украине на продажу выставили необычный самодельный автомобиль за $2000 (фото)
Автомобиль обладает оригинальным кузовом с двумя боковыми дверьми. Многие детали были созданы с нуля, но некоторые из них позаимствовали от советских моделей.
В Киевской области на продажу выставили самодельный автомобиль, который был создан в 1974 году. Подробности об авто сообщили на сайте Auto.RIA.
Самодельное авто было создано из запчастей сразу нескольких советских моделей. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем, который передает мощность на задние колеса.
Продавец предоставил мало информации про автомобиль, поэтому его характеристики неизвестны. Тем не менее он отметил, что пробег авто составляет 100 тысяч км.
Автомобиль обладает оригинальным кузовом с двумя боковыми дверьми. В салоне спереди установлены два кресла, а сзади — диван.
В интерьере установлена приборная панель от "Москвич-408" и часы. Интересно то, что автомобиль имеет техпаспорт и может эксплуатироваться на дорогах общего пользования.
Сзади установлены фонари от ВАЗ-2101. Большая часть кузовных деталей была изготовлена самостоятельно.
Самодельный автомобиль сейчас имеет далеко не лучшее состояние. На кузове присутствует ржавчина, а краска выцвела.
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