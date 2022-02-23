В Украине обнаружили уникальный автомобиль Балтика: ему 40 лет и он самодельный
Балтика - творение мастера-самоучки из Днепра. Автомобиль построен 40 лет назад.
В Днепре засветился единственный в своем роде автомобиль Балтика. Уникальный седан пополнил коллекцию музея "Машины времени". Об этом сообщает сайт ТопЖыр.
Балтика – самодельный автомобиль, созданный 40 лет назад ведущим инженером завода шахтной автоматики в Днепре Виталием Васюченко и его сыновьями Юрием и Аркадием. Постройка авто заняла 5 лет.
В основе Балтики лежит старая Волга ГАЗ-21 – списанный автомобиль был приобретен в таксопарке. Его проржавевший кузов пришел в полную негодность, а потому в постройке авто использовали только раму и 2,4-литровый 75-сильный двигатель Волги.Важно
Все остальное пришлось создавать своими руками с использованием компонентов самых разных советских автомобилей. Узнаются фары от Москвича-412 и двери от ВАЗ-2103. Интересная деталь: Балтика получила даже статуэтку на капот в стиле Rolls-Royce.
Автомобиль передала музею жена Виталия Васюченко. Судя по всему, последние годы Балтика простояла в гараже без движения и покрылась толстым слоем пыли. Теперь ее приведут в порядок и она станет частью экспозии в музее.
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