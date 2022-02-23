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В Украине обнаружили уникальный автомобиль Балтика: ему 40 лет и он самодельный

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Автомобиль Балтика, самодельный автомобиль, Волга ГАЗ-21, ретро-автомобиль, автомузей в Днепре
Фото: с сайта ТопЖыр | Балтика - самодельный автомобиль на шасси Волги ГАЗ-21

Балтика - творение мастера-самоучки из Днепра. Автомобиль построен 40 лет назад.

В Днепре засветился единственный в своем роде автомобиль Балтика. Уникальный седан пополнил коллекцию музея "Машины времени". Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

Автомобиль Балтика, самодельный автомобиль, Волга ГАЗ-21, ретро-автомобиль, автомузей в Днепре
Авто станет частью коллекции музея "Машины времени"
Фото: с сайта ТопЖыр

Балтика – самодельный автомобиль, созданный 40 лет назад ведущим инженером завода шахтной автоматики в Днепре Виталием Васюченко и его сыновьями Юрием и Аркадием. Постройка авто заняла 5 лет.

Автомобиль Балтика, самодельный автомобиль, Волга ГАЗ-21, ретро-автомобиль, автомузей в Днепре
Балтика построена 40 лет назад
Фото: с сайта ТопЖыр

В основе Балтики лежит старая Волга ГАЗ-21 – списанный автомобиль был приобретен в таксопарке. Его проржавевший кузов пришел в полную негодность, а потому в постройке авто использовали только раму и 2,4-литровый 75-сильный двигатель Волги.

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Все остальное пришлось создавать своими руками с использованием компонентов самых разных советских автомобилей. Узнаются фары от Москвича-412 и двери от ВАЗ-2103. Интересная деталь: Балтика получила даже статуэтку на капот в стиле Rolls-Royce.

Автомобиль Балтика, самодельный автомобиль, Волга ГАЗ-21, ретро-автомобиль, автомузей в Днепре
Автомобиль передала музею жена его создателя
Фото: с сайта ТопЖыр

Автомобиль передала музею жена Виталия Васюченко. Судя по всему, последние годы Балтика простояла в гараже без движения и покрылась толстым слоем пыли. Теперь ее приведут в порядок и она станет частью экспозии в музее.

Ранее Фокус рассказывал, что в музее "Машины времени" выставили редчайший ЗАЗ Перспектива. До наших дней сохранился лишь один такой автомобиль.