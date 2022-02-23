В Україні знайшли унікальний автомобіль Балтика: йому 40 років і він саморобний

Балтика — творіння майстра-самоука з Дніпра. Автомобіль збудовано 40 років тому.

У Дніпрі засвітився єдиний у своєму роді автомобіль Балтика. Унікальний седан поповнив колекцію музею "Машини часу". Про це повідомляє сайт ТопЖир.

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[ + – ] Авто стане частиною колекції музею "Машини часу" Фото: с сайта ТопЖыр

Балтика — саморобний автомобіль, створений 40 років тому провідним інженером заводу шахтної автоматики в Дніпрі Віталієм Васюченком і його синами Юрієм та Аркадієм. Будівництво авто тривало 5 років.

[ + – ] Балтика збудована 40 років тому Фото: с сайта ТопЖыр

В основі Балтики лежить стара Волга ГАЗ-21 — списаний автомобіль був придбаний у таксопарку. Його проржавілий кузов прийшов у повну непридатність, а тому в будівництві авто використовували лише раму та 2,4-літровий 75-сильний двигун Волги.

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Усе інше довелося створювати своїми руками з використанням компонентів найрізноманітніших радянських автомобілів. Впізнаються фари від Москвича-412 та двері від ВАЗ-2103. Цікава деталь: Балтика отримала навіть статуетку на капот у стилі Rolls-Royce.

[ + – ] Автомобіль передала музею дружина його творця Фото: с сайта ТопЖыр

Автомобіль передала музею дружина Віталія Васюченка. Зважаючи на все, останні роки Балтика простояла в гаражі без руху та вкрилася товстим шаром пилу. Тепер її упорядкують і вона стане частиною експозиції в музеї.

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