В Украине продают необычный самодельный фургон на 8 мест (фото)

Владелец построил этот фургон собственными силами. Автомобиль получил богатое оснащение и лишь отдаленно напоминает своего "донора".

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В Одессе на продажу выставили необычный самодельный фургон на базе польского автомобиля ZUK. Подробности об авто рассказали на сайте AutoRIA.

Этот автомобиль был собран собственными силами нынешним владельцем. За основу был взят фургон бренда ZUK, который выпускал автомобили с 1959 по 1998 год.

От стандартного авто почти ничего не осталось, кроме кузова и рамы. Многие детали были заменены на новые.

На крыше есть дополнительный багажник и запасное колесо Фото: auto.ria.com

Ходовая часть была взята от ГАЗ "Соболь". Под капотом расположен 2,5-литровый двигатель ЗМЗ-405 с инжекторной системой подачи топлива. Также на авто установлено газобаллонное оборудование четвертого поколения.

Двигатель взят от ГАЗ "Соболь" Фото: auto.ria.com

На крыше есть багажник и запасное колесо. Автомобиль можно использовать для путешествий, рыбалки или охоты.

Интерьер был полностью модернизирован. Внутри имеется вибро-шумо-теплоизоляция, а также освещение в виде светодиодных лент на потолке.

В автомобили есть восемь посадочных мест Фото: auto.ria.com

В салоне разместили восемь сидений, которые можно складывать и даже разворачивать на 180 градусов. Их можно демонтировать всего за 10 минут.

Передние кресла выполнены из кожи, а задние — из велюра. В передней части интерьера установлен функциональный подлокотник.

Спереди установлен большой подлокотник Фото: auto.ria.com

Оснащение включает сигнализацию, камеру заднего вида и навигацию. Помимо этого в автомобиль установили мощную стереосистему.

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Стоимость необычного фургона составляет $10 000. Пробег этого автомобиля — 40 тысяч км.

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