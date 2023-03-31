В Україні продають незвичайний саморобний фургон на 8 місць (фото)

Власник збудував цей фургон власними силами. Автомобіль отримав багате оснащення та лише віддалено нагадує свого "донора".

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В Одесі виставили на продаж незвичайний саморобний фургон на базі польського автомобіля ZUK. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті AutoRIA.

Цей автомобіль був зібраний власноруч нинішнім власником. За основу взято фургон бренду ZUK, який випускав автомобілі з 1959 по 1998 рік.

Від стандартного авто майже нічого не залишилося, крім кузова та рами. Більшість деталей було замінено на нові.

На даху є додатковий багажник та запасне колесо Фото: auto.ria.com

Ходову частину було взято від ГАЗ "Соболь". Під капотом розташований 2,5-літровий двигун ЗМЗ-405 з інжекторною системою подачі палива. Також на авто встановлено газобалонне обладнання четвертого покоління.

Двигун взято від ГАЗ "Соболь" Фото: auto.ria.com

На даху є багажник та запасне колесо. Автомобіль можна використовувати для подорожей, риболовлі чи полювання.

Інтер'єр було повністю модернізовано. Усередині є вібро-шумо-теплоізоляція, а також світлодіодні стрічки на стелі.

В автомобілі є вісім посадочних місць Фото: auto.ria.com

У салоні розмістили вісім сидінь, які можна складати та навіть розгортати на 180 градусів. Їх можна демонтувати лише за 10 хвилин.

Передні крісла виконані зі шкіри, а задні з велюру. У передній частині інтер'єру встановлений багатофункціональний підлокітник.

Спереду встановлений великий підлокітник Фото: auto.ria.com

Оснащення включає сигналізацію, камеру заднього виду та навігацію. Крім цього, в автомобіль встановили потужну стереосистему.

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Вартість незвичайного фургона складає $10 000. Пробіг цього автомобіля – 40 тисяч км.

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