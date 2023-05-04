С печкой и кондиционером: интересные подробности кареты для коронации Чарльза ІІІ (фото)
Королевская карета Diamond Jubilee State Coach построена в 2010 году и получила современные опции. В отделке использованы кожа, дерево и позолота.
Подготовка к коронации Чарльза ІІІ вышла на финишную прямую и уже подготовлен королевский транспорт. Он оказался весьма интересным, сообщает сайт Carscoops.
Естественно, Чарльз ІІІ и королева-консорт Камила 6 мая проедут по Лондону на позолоченной карета Gold State Coach. Она построена еще в 1760 году и ее использовали для коронации всех британских монархов начиная с 1830 года.
Однако эксплуатация такого экипажа ограничена из-за преклонного возраста и непрактичности. Карета достигает 8,8 м в длину, весит 3900 кг и не отличается комфортом. Как правило, в нее запрягают сразу восемь лошадей.
Поэтому коронация Чарльза ІІІ пройдет сразу с двумя каретами, причем второй экипаж не менее интересный. Его построили в 2010 году в Австралии и он использовался во время празднования бриллиантового юбилея Елизаветы ІІ.
Карета, названная Diamond Jubilee State Coach, очень нестандартная. К примеру, ее оснащение включает кондиционер, отопитель и электростеклоподъемники (они питаются от батарей), а за комфорт езды отвечает гидравлическая подвеска.
Салон кареты декорирован дорогой кожей и сусальным золотом. Кроме того, в отделке использовано дерево с королевских дворцов Балморал и Осборн-хаус, а также нескольких британских соборов. Позолоченная корона на крыше кареты выполнена из дерева с флагманского корабля адмирала Нельсона HMS Victory.
Ранее Фокус сообщал, что на аукционе продали внедорожник Land Rover, на котором Чарльз ІІІ ездил еще будучи принцем.