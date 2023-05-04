С печкой и кондиционером: интересные подробности кареты для коронации Чарльза ІІІ (фото)

Королевская карета Diamond Jubilee State Coach построена в 2010 году и получила современные опции. В отделке использованы кожа, дерево и позолота.

Подготовка к коронации Чарльза ІІІ вышла на финишную прямую и уже подготовлен королевский транспорт. Он оказался весьма интересным, сообщает сайт Carscoops.

Естественно, Чарльз ІІІ и королева-консорт Камила 6 мая проедут по Лондону на позолоченной карета Gold State Coach. Она построена еще в 1760 году и ее использовали для коронации всех британских монархов начиная с 1830 года.

Карета Gold State Coach построена в 1760 году Фото: The Sun

Однако эксплуатация такого экипажа ограничена из-за преклонного возраста и непрактичности. Карета достигает 8,8 м в длину, весит 3900 кг и не отличается комфортом. Как правило, в нее запрягают сразу восемь лошадей.

Diamond Jubilee State Coach оснастили кондиционером и отопителем Фото: wikipedia

Поэтому коронация Чарльза ІІІ пройдет сразу с двумя каретами, причем второй экипаж не менее интересный. Его построили в 2010 году в Австралии и он использовался во время празднования бриллиантового юбилея Елизаветы ІІ.

Карета, названная Diamond Jubilee State Coach, очень нестандартная. К примеру, ее оснащение включает кондиционер, отопитель и электростеклоподъемники (они питаются от батарей), а за комфорт езды отвечает гидравлическая подвеска.

Корона на крыше выполнена из дерева с корабля адмирала Нельсона Фото: The Telegraph В отделке салона использовано дерево с королевских замков и нескольких британских соборов Фото: The Telegraph

Салон кареты декорирован дорогой кожей и сусальным золотом. Кроме того, в отделке использовано дерево с королевских дворцов Балморал и Осборн-хаус, а также нескольких британских соборов. Позолоченная корона на крыше кареты выполнена из дерева с флагманского корабля адмирала Нельсона HMS Victory.

Ранее Фокус сообщал, что на аукционе продали внедорожник Land Rover, на котором Чарльз ІІІ ездил еще будучи принцем.