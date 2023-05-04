Представлен обновленный компактный кроссовер Peugeot 2008 (фото)

Для Peugeot 2008 2024 модельного года теперь доступны новые версии. Полностью электрическая модификация E-2008 сможет проехать до 406 км на одном заряде.

Peugeot представили обновленный компактный кроссовер 2008 и его электрическую версию E-2008 для 2024 модельного года. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Отличить обновленный кроссовер можно по измененному дизайну. Модель стала выглядеть более современно.

Спереди появились тройные вертикальные ходовые огни, а также измененная решетка радиатора. Также обновленный кроссовер получил модернизированные фары и бампер.

Задняя часть была изменена совсем незначительно. Фонари получили новую графику, а выхлопные патрубки теперь скрыты.

Задние фонари получили новую графику Фото: Peugeot

Для модели 2024 модельного года предложат новые колесные диски. Самые дорогие комплектации будут доступны с двухцветной окраской кузова.

В интерьере появился 10-дюймовый сенсорный дисплей. Версии Allure и GT также получили новую 10-дюймовую цифровую приборную панель.

Для Peugeot 2008 теперь доступна 10-дюймовая цифровая приборная панель Фото: Peugeot

Электрическая модификация E-2008 получила множество доработок. Она оснащена электромотором мощностью 156 л.с. Его питает аккумуляторная батарея емкостью 54 кВт⋅ч, которая обеспечивает запас хода до 406 км на одном заряде.

В линейке силовых агрегатов появится новая гибридная установка на базе бензинового двигателя мощностью 136 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и электромотором. По словам Peugeot, он позволит снизить расход топлива на 15%.

Также будет доступен 1,2-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 100 или 130 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач или с восьмиступенчатым "автоматом". Остался и 1,5-литровый турбодизель мощностью 130 л.с.

Обновленные Peugeot 2008 и E-2008 поступят в продажу в Европе уже летом 2023 года. Цены будут объявлены позже.

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