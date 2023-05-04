Представлен обновленный компактный кроссовер Peugeot 2008 (фото)
Для Peugeot 2008 2024 модельного года теперь доступны новые версии. Полностью электрическая модификация E-2008 сможет проехать до 406 км на одном заряде.
Peugeot представили обновленный компактный кроссовер 2008 и его электрическую версию E-2008 для 2024 модельного года. Об этом сообщили на сайте Motor1.
Отличить обновленный кроссовер можно по измененному дизайну. Модель стала выглядеть более современно.
Спереди появились тройные вертикальные ходовые огни, а также измененная решетка радиатора. Также обновленный кроссовер получил модернизированные фары и бампер.
Задняя часть была изменена совсем незначительно. Фонари получили новую графику, а выхлопные патрубки теперь скрыты.
Для модели 2024 модельного года предложат новые колесные диски. Самые дорогие комплектации будут доступны с двухцветной окраской кузова.
В интерьере появился 10-дюймовый сенсорный дисплей. Версии Allure и GT также получили новую 10-дюймовую цифровую приборную панель.
Электрическая модификация E-2008 получила множество доработок. Она оснащена электромотором мощностью 156 л.с. Его питает аккумуляторная батарея емкостью 54 кВт⋅ч, которая обеспечивает запас хода до 406 км на одном заряде.
В линейке силовых агрегатов появится новая гибридная установка на базе бензинового двигателя мощностью 136 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и электромотором. По словам Peugeot, он позволит снизить расход топлива на 15%.
Также будет доступен 1,2-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 100 или 130 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или с восьмиступенчатым "автоматом". Остался и 1,5-литровый турбодизель мощностью 130 л.с.
Обновленные Peugeot 2008 и E-2008 поступят в продажу в Европе уже летом 2023 года. Цены будут объявлены позже.
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