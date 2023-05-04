Бывший глава Audi собирается признаться в махинациях с вредными выбросами

Руперт Штадлер готов рассказать о своей роли в масштабной схеме по махинациям с вредными выбросами более 11 миллионов дизельных автомобилей. Так обвиняемый сможет смягчить свое наказание.

Бывший глава бренда Audi Руперт Штадлер готов признаться в причастности к Дизельгейту, чтобы смягчить свое наказание. Об этом рассказали на сайте The Drive.

В сентябре 2015 года выяснилось, что более 11 миллионов дизельных автомобилей от немецких автопроизводителей были оснащены устройством, которое во время тестов сильно занижало показатели количества вредных выбросов. Это дело получило название Дизельгейт и стало одним из самых громких скандалов в истории автомобильной индустрии.

Экс-глава Audi Руперт Штадлер был арестован в июне 2018 года. С 2020 года он официально предстал перед судом за свою роль в мошеннической схеме.

В суде заявили, что хоть Штадлер и не отдавал прямой приказ о создании скандального устройства, он не остановил выпуск автомобилей, которые были оснащены ним. Теперь же обвиняемый готовит официальное признание.

Благодаря признанию Штадлер сможет избежать двух лет тюремного заключения. Тем не менее ему придется заплатить штраф в размере 1,2 миллиона долларов.

Пока неизвестно, сделает ли экс-глава Audi заявление напрямую или через своих адвокатов. Судья же готов пойти на сделку, если обвиняемый сможет раскрыть новые подробности о деле.

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