Новый Дизельгейт: немецкие автобренды снова наказали за махинации с вредными выбросами

Компании обвиняются в совместном сговоре с целью фальсификации данных о вредных выбросах их дизельных автомобилей. Это уже не первый подобный инцидент среди немецких автопроизводителей.

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Антимонопольный орган Южной Кореи наложит общий штраф на Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и Audi. Производителей обвинили в сговоре касательно предоставления данных о вредных выбросах. Об этом рассказали на сайте Automotive News Europe.

Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и Audi могут получить общий штраф в размере 33,48 млн долларов. Эти компании подозреваются в занижении показателей вредных выбросов своих дизельных автомобилей с использованием программного обеспечения.

По словам Корейской комиссии по справедливой торговле, все четыре автопроизводителя были вовлечены в сговор, который снизил конкуренцию и ограничил выбор потребителей. Похожая ситуация происходила во времена так называемого "Дизельгейта".

Mercedes-Benz оштрафуют на 16 млн долларов, BMW — на 13 млн долларов, а Audi — на 4,48 млн долларов. Volkswagen избежит денежного наказания, так как компания не получала прибыль, имеющую отношение к иску.

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Новый Дизельгейт: Hyundai и Kia подозревают в махинациях с вредными выбросами

В 2021 году Mercedes-Benz уже был оштрафован Корейской комиссией по справедливой торговле. Тогда компании пришлось заплатить 16 млн долларов за ложную рекламу, связанную с выбросами дизельных двигателей ее автомобилей.

Ранее Фокус писал, что Fiat Chrysler Automobiles признали вину в махинациях с вредными выбросами своих дизельных двигателей.