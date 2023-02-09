Новий Дизельгейт: німецькі автобренди знову покарали за махінації зі шкідливими викидами

Компанії звинувачуються у спільній змові з метою фальшування даних про шкідливі викиди їх дизельних автомобілів. Це вже не перший такий інцидент серед німецьких автовиробників.

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Антимонопольний орган Південної Кореї покладе загальний штраф на Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen та Audi. Виробників звинуватили у змові щодо надання даних про шкідливі викиди. Про це розповіли на сайті Automotive News Europe.

Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen та Audi можуть отримати загальний штраф у розмірі 33,48 млн доларів. Ці компанії підозрюються в заниженні показників шкідливих викидів дизельних автомобілів з використанням програмного забезпечення.

За словами Корейської комісії зі справедливої торгівлі, всі чотири автовиробники були залучені до змови, яка знизила конкуренцію та обмежила вибір споживачів. Схожа ситуація відбувалася за часів так званого "Дизельгейту".

Mercedes-Benz оштрафують на 16 млн доларів, BMW — на 13 млн доларів, а Audi — на 4,48 млн доларів. Volkswagen уникне грошового покарання, оскільки компанія не отримувала прибуток, що має відношення до позову.

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Новий Дизельгейт: Hyundai та Kia підозрюють у махінаціях зі шкідливими викидами

У 2021 році Mercedes-Benz вже оштрафувала Корейська комісія зі справедливої торгівлі. Тоді компанії довелося заплатити 16 млн доларів за неправдиву рекламу, пов'язану з викидами дизельних двигунів її автомобілів.

Раніше Фокус писав, що Fiat Chrysler Automobiles визнали провину в махінаціях зі шкідливими викидами своїх дизельних двигунів.