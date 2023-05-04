Британцы назвали лучшие подержанные кроссоверы до $12 500 (фото)

В рейтинг вошли 10 кроссоверов до $12 500, на которые стоит обратить внимание. Эти модели имеют множество плюсов, которые нравятся их владельцам.

Британские эксперты назвали 10 лучших кроссоверов с пробегом по цене до $12 500. Эти модели имеют множество преимуществ перед другими авто. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

На рынке подержанных кроссоверов есть множество интересных моделей, которые привлекают своей практичностью и стильным дизайном. Тем не менее выбрать автомобиль с пробегом не так и просто.

Эксперты протестировали десятки подержанных кроссоверов, чтобы рассказать об их преимуществах и недостатках. Они выбрали 10 моделей, на которые по их мнению следует обратить внимание.

ТОП-10 лучших подержанных кроссоверов до $12 500:

10. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai имеет богатое оснащение и низкий расход топлива Фото: Nissan

Плюсы:

хорошая шумоизоляция;

богатое оснащение;

низкий расход топлива.

Минусы:

низкая надежность;

жесткая подвеска;

плохой задний обзор.

9. Renault Kadjar

Renault Kadjar отличается просторным интерьером Фото: Renault

Плюсы:

просторный интерьер;

большой багажник;

тихая работа двигателя.

Минусы:

низкое качество сборки;

плохая плавность работы тормозов;

жесткая подвеска.

8. Renault Captur

Renault Captur предлагает богатое оснащение за бюджетный ценник Фото: Renault

Плюсы:

практичный интерьер;

богатое оснащение.

Минусы:

низкое качество сборки;

маломощные двигатели;

мало места для задних пассажиров.

7. Suzuki Ignis

Suzuki Ignis имеет просторный интерьер, несмотря на компактные габариты Фото: Suzuki

Плюсы:

просторный интерьер;

богатое оснащение;

хорошая маневренность.

Минусы:

низкая плавность хода;

непредсказуемое рулевое управление;

неудобная мультимедийная система.

6. Skoda Yeti

Skoda Yeti доступен с множеством двигателей на выбор Фото: Skoda

Плюсы:

приятное управление;

просторный интерьер;

есть мощные двигатели.

Минусы:

плохая шумоизоляция;

низкая плавность хода;

неудобные задние сиденья.﻿

5. Mazda CX-5

Mazda CX-5 имеет просторный интерьер Фото: Mazda

Плюсы:

просторный интерьер;

приятное управление;

низкий расход топлива.

Минусы:

плохая шумоизоляция;

жесткая подвеска;

пустой интерьер.

4. Dacia/Renault Duster

Duster завоевал огромную популярность в Украине Фото: Dacia

Плюсы:

низкая стоимость авто;

просторный интерьер;

отличная проходимость полноприводной версии.

Минусы:

﻿ плохое оснащение;

плохое оснащение; низкое качество сборки интерьера;

низкий рейтинг безопасности.

3. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson имеет богатое оснащение Фото: Hyundai

Плюсы:

богатое оснащение;

бюджетный ценник.

Минусы:

пустой интерьер;

жесткая подвеска;

высокий расход топлива.

2. Kia Sportage

Kia Sportage отличается просторным салоном Фото: Kia

Плюсы:

просторный и практичный интерьер;

бюджетный ценник;

приятное рулевое управление.

Минусы:

дизельный двигатель работает шумно;

отсутствие автоматического экстренного торможения на некоторых версиях.

1. Suzuki Vitara

Suzuki Vitara имеет приятное управление и просторный салон Фото: Suzuki

Плюсы:

приятное управление;

просторный и практичный интерьер;

богатое оснащение.

Минусы:

﻿ высокий уровень вредных выбросов;

высокий уровень вредных выбросов; дизельный двигатель работает шумно;

низкое качество сборки интерьера.

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