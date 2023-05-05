Рассчитан на 50 лет эксплуатации: представлен самый надежный электромобиль в мире (фото)

E.volution Space — электрический минивэн повышенной проходимости. Благодаря мотор-генератору он сможет проехать 750 км без подзарядки.

Немецкий стартап E.volution GmbH презентовал свою первую модель Space. Разработчики утверждают, что электромобиль выдержит 50 лет эксплуатации. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Производство модели стартует в 2025 году

Новый E.volution Space разработан профессором Рейнланд-Вестфальского технического университета Гюнтер Шух. Ранее он создал дешевые электромобили Street Scooter и e.Go. Теперь он решил создать долговечное авто с надежной конструкцией и возможностью быстрой модернизации на СТО. Его производство стартует в 2025 году.

E.volution Space – минивэн повышенной проходимости с угловатым дизайном. У него короткие свесы кузова, высокий капот и вертикальные стойки крыши. Также обращают на себя внимание усиленные бамперы, высокий клиренс и внедорожная резина.

Удлиненный вариант модели рассчитан на 8 мест

Модель предложат в двух версиях – стандартной пятиместной длиной 4092 мм и удлиненном восьмиместном варианте длиной 4920 мм. Кузовные панели выполнены из пластика, а крышу в задней части можно демонтировать, превратив авто в пикап. Грузоподъемность Evolution Space составляет 650 кг, также он способен буксировать 3,5-тонный прицеп.

В салоне на всю ширину передней панели установлен широкий дисплей. При надобности его можно демонтировать и заменить более современным экраном. В отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки.

На передней панели расположен большой дисплей

Новый E.volution Space получил два мотора общей мощностью 380 л. с. и батарею емкостью 40 кВт∙ч. Запас хода составляет 150 км. Силовая установка легко снимается и со временем можно будет установить более совершенные моторы и батарею.

За доплату предложены солнечные батареи на крышу, а также два типа мотор-генератора, работающие на сжиженном газе или водороде. Запаса топлива хватит, чтобы проехать еще 600 км.

Мотор-генератор увеличивает запас хода электрокара до 750 км

Немецкий электромобиль планируют не только продавать, но и сдавать в лизинг по специальной подписке за 1000 евро в месяц.

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