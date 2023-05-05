Названы самые популярные компактные автомобили с пробегом в Украине (фото)
За первый квартал 2023 года сегмент B-класса занял 17,6% от общего количества проданных авто с пробегом. В список лидеров вошли недорогие модели, которые чаще всего выбирают украинцы.
Эксперты назвали самые популярные автомобили B-класса с пробегом в Украине, которые отлично подходят для города. Об этом сообщили на сайте Auto.RIA.
На вторичном рынке Украины есть множество различных предложений. За первый квартал 2023 года сегмент B-класса занял 17,6% от общего количества проданных авто с пробегом.
Как правило, в сегмент B-класса включаются только модели длиной от 3,7 до 4,2 м. Они немного больше А-класса, но все же недотягивают до более крупного C-класса.
Всего названы 15 моделей, которые пользуются наибольшим спросом на вторичном рынке Украины. Среди них есть множество недорогих автомобилей.
ТОП-15 самых популярных подержанных автомобилей B-класса в Украине:
- Daewoo Lanos
- Skoda Fabia
- Chevrolet Aveo
- Renault Logan
- Ford Fiesta
- Hyundai Accent
- Volkswagen Polo
- Renault Sandero
- Hyundai Getz
- Renault Clio
- Mercedes-Benz A-Class
- Kia Rio
- MINI Cooper
- Nissan Note
- Opel Corsa
Ранее Фокус рассказал, что в Верховной Раде предложили установить запрет на эксплуатацию автомобилей без выданной в Украине сертификации.