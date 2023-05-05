Названы самые популярные компактные автомобили с пробегом в Украине (фото)

За первый квартал 2023 года сегмент B-класса занял 17,6% от общего количества проданных авто с пробегом. В список лидеров вошли недорогие модели, которые чаще всего выбирают украинцы.

Эксперты назвали самые популярные автомобили B-класса с пробегом в Украине, которые отлично подходят для города. Об этом сообщили на сайте Auto.RIA.

На вторичном рынке Украины есть множество различных предложений. За первый квартал 2023 года сегмент B-класса занял 17,6% от общего количества проданных авто с пробегом.

Как правило, в сегмент B-класса включаются только модели длиной от 3,7 до 4,2 м. Они немного больше А-класса, но все же недотягивают до более крупного C-класса.

Всего названы 15 моделей, которые пользуются наибольшим спросом на вторичном рынке Украины. Среди них есть множество недорогих автомобилей.

Daewoo Lanos остается самым популярным автомобилем B-класса с пробегом в Украине Фото: auto.ria.com

ТОП-15 самых популярных подержанных автомобилей B-класса в Украине:

Daewoo Lanos Skoda Fabia Chevrolet Aveo Renault Logan Ford Fiesta Hyundai Accent Volkswagen Polo Renault Sandero Hyundai Getz Renault Clio Mercedes-Benz A-Class Kia Rio MINI Cooper Nissan Note Opel Corsa

Ранее Фокус рассказал, что в Верховной Раде предложили установить запрет на эксплуатацию автомобилей без выданной в Украине сертификации.