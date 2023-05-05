В интернете показали уникальный шестиколесный внедорожник ЛуАЗ (фото)

Плавающий вездеход ЛуАЗ-1901 способен преодолевать 58-градусные подъемы и 1,4-метровые канавы. Модель разработали в военной и гражданской версиях.

Луцкий автозавод известен своими внедорожниками, но мало кто знает, что там проектировали даже шестиколесные модели. В частности, в 80-х годах на предприятии создали уникальный ЛуАЗ-1901. Фото авто опубликовали на сайте Hyser.

Авто достигает 4,5 м в длину и имеет грузоподъемностью 650 кг

Разработка ЛуАЗ-1901 стартовала в начале 80-х, причем изначально он был предназначен для армии. В его основе лежал внедорожник ЛуАЗ-967 ТПК – военный вариант "Волыни".

Автомобиль удлинили до 4,5 м и добавили ему третью ось. Увеличенные размеры позволяли перевозить до четырех раненых на носилках или 650 кг груза.

В 1999 году презентовали гражданскую версию модели Фото: autocentre.ua

Кузов ЛуАЗ-1901 выполнили однообъемным и герметичным снизу. Как и ЛуАЗ-967, новый внедорожник был амфибией – мог передвигаться по воде со скоростью до 5 км/ч.

У внедорожника был постоянный привод на вторую и третью ось, а первая – подключалась принудительно. Кроме того, колеса первых двух осей выполнены поворачивающимися. В движение его приводил 40-сильный мотор от "Запорожца".

Авто может перевозить до четырех раненых на носилках Фото: autocentre.ua

Внедорожник ЛуАЗ построили в 1984 году. На испытаниях он преодолевал 58-градусные подъемы и канавы шириной до 1,4 м. Однако в конце 80-х в СССР уже не хватало денег на производство военной техники.

Работы над ЛуАЗ-1901 продолжились уже после обретения Украиною независимости. Их результатом стала гражданская версия ЛуАЗ-1901 "Геолог", представленная на автошоу SIA в 1999 году. Главным ее отличием стал 1,5-литровый трехцилиндровый дизель 3ДТМ на 51 л. с., созданный в Харьковском конструкторском бюро им. Морозова. Максимальная скорость составила 60 км/ч.

Вездеход оснастили 51-сильным дизелем Фото: wikipedia

Версия ЛуАЗ-1901 "Геолог" также не стала серийной. Всего выпущено только 8 экземпляров вездехода.

Ранее Фокус рассказывал про редкий внедорожник ЛуАЗ-1301 в стиле Suzuki Jimny. Его выпустили небольшой серией.

Также мы писали про уникальный внедорожник "Украинец".