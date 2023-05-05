Представлен новый спортивный седан Mercedes-AMG GT 2024 (фото)

Mercedes-AMG GT43 и GT53 обновились для 2024 модельного года. Начальные версии спортивного лифтбека получили множество доработок.

Спортивное подразделение Mercedes-AMG представило обновленные спортивные лифтбеки GT43 и GT53 2024 модельного года. Об этом рассказали на сайте BenzInsider.

Mercedes-AMG GT43 и GT53 получили измененную переднюю оптику, новые бампера и еще несколько косметических доработок. Теперь "младшие" версии стали более похожими на топовую модификацию GT63.

Задние фонари были слегка изменены Фото: Mercedes-Benz

Для модели также будет доступен пакет V8 Styling Package. Он увеличивает площадь решетки радиатора и добавляет новые аэродинамические элементы. Также для Mercedes-AMG GT43 и GT53 появился новый цвет Opalite White Metallic.

Пакет V8 Styling Package увеличивает площадь решетки радиатора Фото: Mercedes-Benz

Был расширен и список стандартного оборудования. Теперь стандартные комплектации оснащены сдвижным люком с электроприводом и беспроводной зарядкой между задними сиденьями.

Для 2024 модельного года был расширен список стандартного оборудования Фото: Mercedes-Benz

Внутри появилась обновленная информационно-развлекательная система MBUX. Звуковая система Burmester теперь оснащена технологией Dolby Atmos.

Моторная гамма моделей осталась без изменений. Модели Mercedes-AMG GT43 и GT53 предлагают с 3,0-литровым турбированным двигателем мощностью 367 и 435 л.с. соответственно. Они дополнены электромотором, который обеспечивает дополнительные 20 л.с.

Ранее Фокус писал, что тюнинг-ателье Brabus представило новый пакет доработок для кроссовера Mercedes-AMG GLS 63.