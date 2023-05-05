Сэкономит время и силы: Украина и Литва вводят упрощенный обмен водительских удостоверений

Обмен водительских прав теперь будет происходить без сдачи теоретических и практических экзаменов. Нужно лишь предоставить три документа.

В пятницу, 5 мая Кабинет министров Украины одобрил соглашение с Литвой об упрощенном обмене водительских удостоверений. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

"Ценим всестороннюю поддержку Литвы и благодарим за гостеприимство по отношению к украинцам. Теперь создаем для наших граждан новые возможности в Литве", – написал он.

Глава правительства добавил, что для обмена водительских прав теперь не придется сдавать теоретические и практические экзамены, что сэкономит время и усилия тысяч людей.

"Для обмена следует подать документ о постоянном проживании в стране, оригинал удостоверения и действительную медицинскую справку", – уточнил чиновник.

Напомним, 7 апреля в ассоциации Укравтопром сообщили, что в Комитете Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры предложили обязать украинцев менять водительское удостоверение каждые 10-15 лет.

14 марта Кабинет министров принял постановление, упрощающее получение водительских прав в Украине иностранными добровольцами. Новые правила будут действовать во время военного положения, а также три месяца после его окончания.