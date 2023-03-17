В Украине упростили получение водительских прав иностранцами

У иностранных добровольцев в ВСУ и Нацгвардии теперь появилась возможность оформить украинское удостоверение водителя. Процедуру получения прав для них упростили.

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Иностранные добровольцы, обороняющие Украину, теперь смогут получить водительские права по упрощенной процедуре. Соответствующее постановление №228 принял Кабинет Министров 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Граждане других стран, проходящие военную службу в ВСУ, Нацгвардии и Государственной специальной службе транспорта могут оформить водительское удостоверение в Украине. Новые правила будут действовать во время военного положения, а также через три месяца после его окончания.

Иностранные защитники Украины смогут пройти обучение в автошколе либо же обменять водительские права на украинские, сдав экзамены на права. Военнослужащим с удостоверением, выданным в Испании, Италии, ОАЭ и Турции, экзамены по вождению сдавать не придется, ведь эти страны подписали с Украиной двусторонние соглашения о признании водительских прав.

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Получить водительские права в Украине можно даже при отсутствии идентификационного кода и указанного адреса проживания (вместо него указывается адрес военной части, где служит иностранец).

Документы, необходимые для оформления водительского удостоверения иностранцами:

паспорт либо документ, подтверждающий лицо без гражданства;

военный билет;

справка из военной части, с которой заключен контракт;

медицинская справка для водителей (при обучении в автошколе).

Ранее Фокус сообщал, что в Украине также изменили процедуру оплаты штрафов за нарушения ПДД.