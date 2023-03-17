В Україні спростили отримання прав водія іноземцями
В іноземних добровольців у ЗСУ та Нацгвардії тепер з'явилася можливість оформити українське посвідчення водія. Процедуру отримання прав їм спростили.
Іноземні добровольці, які обороняють Україну, тепер зможуть отримати права водія за спрощеною процедурою. Відповідну постанову №228 ухвалив Кабінет Міністрів 14 березня. Про це повідомляє пресслужба МВС.
Громадяни інших країн, які проходять військову службу в ЗСУ, Нацгвардії та Державній спеціальній службі транспорту можуть оформити посвідчення водія в Україні. Нові правила діятимуть під час воєнного стану, а також через три місяці після його закінчення.
Іноземні захисники України зможуть пройти навчання в автошколі або ж обміняти права водія на українські, склавши іспити на права. Військовослужбовцям із посвідченням, виданим в Іспанії, Італії, ОАЕ та Туреччині, іспити з водіння складати не доведеться, адже ці країни підписали з Україною двосторонні угоди про визнання прав водія.
Отримати права водія в Україні можна навіть за відсутності ідентифікаційного коду та вказаної адреси проживання (замість нього вказується адреса військової частини, де служить іноземець).
Документи, необхідні для оформлення посвідчення водія іноземцями:
- паспорт чи документ, що підтверджує особу без громадянства;
- військовий квиток;
- довідка з військової частини, з якою укладено контракт;
- медична довідка для водіїв (під час навчання в автошколі).
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні також змінили процедуру оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху.