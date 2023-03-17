В Україні спростили отримання прав водія іноземцями

В іноземних добровольців у ЗСУ та Нацгвардії тепер з'явилася можливість оформити українське посвідчення водія. Процедуру отримання прав їм спростили.

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Іноземні добровольці, які обороняють Україну, тепер зможуть отримати права водія за спрощеною процедурою. Відповідну постанову №228 ухвалив Кабінет Міністрів 14 березня. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Громадяни інших країн, які проходять військову службу в ЗСУ, Нацгвардії та Державній спеціальній службі транспорту можуть оформити посвідчення водія в Україні. Нові правила діятимуть під час воєнного стану, а також через три місяці після його закінчення.

Іноземні захисники України зможуть пройти навчання в автошколі або ж обміняти права водія на українські, склавши іспити на права. Військовослужбовцям із посвідченням, виданим в Іспанії, Італії, ОАЕ та Туреччині, іспити з водіння складати не доведеться, адже ці країни підписали з Україною двосторонні угоди про визнання прав водія.

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Отримати права водія в Україні можна навіть за відсутності ідентифікаційного коду та вказаної адреси проживання (замість нього вказується адреса військової частини, де служить іноземець).

Документи, необхідні для оформлення посвідчення водія іноземцями:

паспорт чи документ, що підтверджує особу без громадянства;

військовий квиток;

довідка з військової частини, з якою укладено контракт;

медична довідка для водіїв (під час навчання в автошколі).

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні також змінили процедуру оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху.