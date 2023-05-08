Китайцы презентовали стильный электрокроссовер с запасом хода почти 1000 км (фото)

Новый электрокроссовер займет среднее место в модельном ряду Nio. Новинка получит множество инновационных систем безопасности.

В Китае показали премиальный электрокроссовер Nio ES6 второго поколения. Модель получит богатое оснащение и большой запас хода. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Nio ES6 получил дизайн в стиле других автомобилей бренда. Спереди расположена раздельная оптика, а также отсутствует решетка радиатора.

На крыше установлены три лидара. Они обеспечивают стабильную работу систем автономного вождения и экстренного торможения.

Сзади разместили узкие светодиодные фонари. Они объединены в один блок и выполнены в черном цвете.

Сзади установлены узкие светодиодные фонари Фото: NIO

Габариты Nio ES6 2024:

длина — 4854 мм;

ширина — 1995 мм;

высота — 1703 мм;

колесная база — 2915 мм.

Электрокроссовер получит множество инновационных систем безопасности. Также Nio ES6 будет оснащен интеллектуальной системой комфортного торможения, непрерывным управлением демпфированием подвески и интеллектуальным контроллером шасси.

Новинка построена на платформе NT2. Многие элементы силовой установки электрокроссовер разделит с электрическим седаном ET5.

Nio ES6 оснастят двухмоторной силовой установкой с максимальной мощностью 482 л.с. и 700 Нм крутящего момента. На выбор предложат три варианта аккумуляторной батареи с емкостью на 75, 100 и 150 кВт⋅час. Топовая модификация сможет проехать почти 1000 км на одном заряде.

В интерьере появились два больших дисплея. Один из них является приборной панелью, а второй будет отвечать за управление информационно-развлекательной системой.

Nio ES6 получил богатое оснащение Фото: NIO

В список оснащения войдут: аудиосистема с поддержкой Dolby Atmos с 23 динамиками, кресло Zero Gravity Queen для переднего пассажира, развлекательная система N-box и массажные кресла сзади. Это будет один из самых инновационных автомобилей в линейке бренда.

Новинка поступит в продажу в Китае в конце мая. Цены будут объявлены перед дебютом.

Ранее Фокус рассказал, что в интернете рассекретили дизайн нового кроссовера Jaecoo 7 от Chery.