Китайцы презентовали стильный электрокроссовер с запасом хода почти 1000 км (фото)
Новый электрокроссовер займет среднее место в модельном ряду Nio. Новинка получит множество инновационных систем безопасности.
В Китае показали премиальный электрокроссовер Nio ES6 второго поколения. Модель получит богатое оснащение и большой запас хода. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
Nio ES6 получил дизайн в стиле других автомобилей бренда. Спереди расположена раздельная оптика, а также отсутствует решетка радиатора.
На крыше установлены три лидара. Они обеспечивают стабильную работу систем автономного вождения и экстренного торможения.
Сзади разместили узкие светодиодные фонари. Они объединены в один блок и выполнены в черном цвете.
Габариты Nio ES6 2024:
- длина — 4854 мм;
- ширина — 1995 мм;
- высота — 1703 мм;
- колесная база — 2915 мм.
Электрокроссовер получит множество инновационных систем безопасности. Также Nio ES6 будет оснащен интеллектуальной системой комфортного торможения, непрерывным управлением демпфированием подвески и интеллектуальным контроллером шасси.
Новинка построена на платформе NT2. Многие элементы силовой установки электрокроссовер разделит с электрическим седаном ET5.
Nio ES6 оснастят двухмоторной силовой установкой с максимальной мощностью 482 л.с. и 700 Нм крутящего момента. На выбор предложат три варианта аккумуляторной батареи с емкостью на 75, 100 и 150 кВт⋅час. Топовая модификация сможет проехать почти 1000 км на одном заряде.
В интерьере появились два больших дисплея. Один из них является приборной панелью, а второй будет отвечать за управление информационно-развлекательной системой.
В список оснащения войдут: аудиосистема с поддержкой Dolby Atmos с 23 динамиками, кресло Zero Gravity Queen для переднего пассажира, развлекательная система N-box и массажные кресла сзади. Это будет один из самых инновационных автомобилей в линейке бренда.
Новинка поступит в продажу в Китае в конце мая. Цены будут объявлены перед дебютом.
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