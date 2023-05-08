Электромобили Mercedes, BMW и Porsche сравнили в заезде по прямой (видео)

Все три электромобиля оснащены двумя электромоторами мощностью более 500 л.с. Только один из них оказался победителем во всех заездах.

Блогеры устроили драг-рейсинг между электрическими седанами Mercedes-AMG EQS 53, BMW i7 M70 xDrive и Porsche Taycan Turbo S. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Немецкие автопроизводители активно завоевывают рынок электромобилей. Они предлагают большое количество не только комфортных, но и быстрых моделей.

Блогеры решили выяснить, какой производитель выпускает самые быстрые электрические седаны. Для этого выбрали Mercedes-AMG EQS 53, BMW i7 M70 xDrive и Porsche Taycan Turbo S.

Mercedes-AMG EQS 53 оснащается двумя электромоторами мощностью 650 л.с. и 949 Нм крутящего момента. Электромобиль весит 2580 кг.

Porsche Taycan Turbo S приводят в движение два электромотора суммарной мощностью 751 л.с. и 1050 Нм крутящего момента. Вес авто составляет 2295 кг.

BMW i7 M50 xDrive оснащается двумя электромоторами мощностью 537 л.с. и 745 Нм крутящего момента. Электромобиль весит 2640 кг.

В заездах с места Porsche Taycan Turbo S уверенно побеждал. Mercedes-AMG EQS 53 занял второе место, а BMW i7 M50 xDrive — третье.

В заездах с ходу ситуация повторилась. Более мощный и легкий Porsche Taycan Turbo S приходил к финишу первым.

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