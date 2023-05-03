Заряженные универсалы BMW и Audi сравнили в заезде по прямой (видео)

BMW M3 Competition Touring оказался слишком сложным соперником для Audi RS4 Avant. Блогеры пошли на хитрость, чтобы уровнять их шансы.

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Блогеры устроили драг-рейсинг между заряженными универсалами Audi RS4 Avant и BMW M3 Competition Touring. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Оба автомобиля являются прямыми конкурентами. Тем не менее BMW M3 Competition Touring появился на несколько лет позже.

Audi RS4 Avant оснащен 2,9-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Автомобиль весит 1745 кг.

Под капотом BMW M3 Competition Touring расположен 3,0-литровый турбированный рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 510 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Вес авто составляет 1865 кг.

В первом заезде с места BMW M3 Competition Touring уверенно удерживает победу. Audi RS4 Avant оказался не настолько быстрым, чтобы справиться с более мощным конкурентом.

Чтобы уровнять шансы на победу, блогеры посадили в BMW M3 Competition Touring пассажира. Тем не менее результат не изменился.

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Только после того как в универсал BMW сели четыре пассажира, Audi все же удалось приехать к финишу первым. В заезде с ходу BMW M3 Competition Touring снова оказался в лидерах.

Ранее Фокус сообщал, что блогеры сравнили в драг-рейсинге гибридный суперкар Ferrari SF90 Stradale и 3000-сильный внедорожник Nissan Patrol.