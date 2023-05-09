На продажу выставили уникальный электромобиль Chevrolet Corvette 90-х (фото)

Прототип создала компания Motorola в начале 1990-х на базе стандартного Chevrolet Corvette C4. Автомобиль мощнее стандартной модели и оснащается свинцово-кислотной батареей.

В США на продажу выставили необычный электрический Chevrolet Corvette C4, построенный компанией Motorola. Подробности об авто рассказали на сайте eBay.

Электромобиль является уникальным секретным прототипом, который изготовлен в единственном экземпляре. Он основан на спорткаре Chevrolet Corvette C4 1987 года выпуска.

В начале 1990-х инженеры Motorola решили разработать электрокар. На такой проект было потрачено примерно 25 тысяч долларов.

Прототип внешне не отличается от стандартного автомобиля за исключением отсутствия выхлопных патрубков. Все самое интересное находится внутри.

У автомобиля нет выхлопных патрубков Фото: ebay.com

Электромотор Motorola выдавал мощность 272 л.с. Согласно спецификациям, автомобиль теоретически был способен развивать мощность 428 л.с.

Проект так и не получил развитие из-за того, что General Motors не видели в нем перспективы. Свинцово-кислотные батареи обеспечивали слишком малый запас хода и делали автомобиль непрактичным.

У выставленного на продажу авто также есть проблемы с батареей. Она была повреждена из-за того, что предыдущий владелец оставил автомобиль зимой на улице.

Футуристичный интерьер остался без изменений Фото: ebay.com

Новый владелец спорткара сможет заменить свинцово-кислотную батарею на современную литий-ионную. Это позволит существенно увеличить запас хода.

За уникальный электрический Chevrolet Corvette C4 просят 100 000 долларов. К автомобилю прилагается вся документация.

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