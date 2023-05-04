Старый 63-летний Chevrolet выставили на продажу за $2 миллиона (фото)

Chevrolet Corvette C1 выиграл два гран-при и занимал призовые места в престижных гонках в Ле-Мане и Себринге. Спорткар оснащен 290-сильным инжекторным V8.

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В США на аукцион Mecum выставлен спортивный Chevrolet Corvette 1960 года. Автомобиль оценили в 2 миллиона долларов. Его подробности раскрыли на сайте аукционного дома.

Автомобиль отметился гоночными победами Фото: Mecum

Этот Chevrolet Corvette C1 особенный, ведь его подготовили к соревнованиям по заказу команды Camoradi. Автомобиль успешно выступал в чемпионате GT.

Крыша автомобиля выполнена съемной Фото: Mecum

В частности, Фрэд Гембл и Леон Лилли Chevrolet Corvette стал вторым в классе в знаменитых гонках "24 часа Ле-Мана" и "12 часов Себринга". Кроме того, в 1960 году спорткар выиграл Гран-при Кубы и Швеции.

В салоне Corvette осталась отделка Фото: Mecum

После гонки в Швеции машина попала в аварию и с нее сняли двигатель и коробку передач. В разобранном виде Chevrolet Corvette простоял 35 лет, но затем был восстановлен и получил силовой агрегат.

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Chevrolet Corvette 1960 года оснащен 4,6-литровым 290-сильным V8 с редким на то время впрыском топлива и 4-ступенчатой механической КПП.

Под капотом установлен 290-сильный инжекторый V8 Фото: Mecum

Для соревнований авто получило 140-литровый бензобак, самоблокирующийся дифференциал, а также гоночные амортизаторы и тормоза. Автомобиль облегчили, сняв бамперы, однако он сохранил и отделку салона, и съемную пластиковую крышу.

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