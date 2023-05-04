Старий 63-річний Chevrolet виставили на продаж за $2 мільйони (фото)

Chevrolet Corvette C1 виграв два гран-прі та займав призові місця у престижних перегонах у Ле-Мані та Себрінгу. Спорткар оснащений 290-сильним інжекторним V8.

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У США на аукціон Mecum виставлений спортивний Chevrolet Corvette 1960 року. Автомобіль оцінили у 2 мільйони доларів. Його подробиці викрили на сайті аукціонного будинку.

Автомобіль відзначився гоночними перемогами Фото: Mecum

Цей Chevrolet Corvette C1 особливий, адже його підготували до змагань на замовлення команди Camoradi. Автомобіль успішно виступав у чемпіонаті GT.

Дах автомобіля виконаний знімним Фото: Mecum

Зокрема, Фред Гембл і Леон Ліллі Chevrolet Corvette став другим у класі у знаменитих перегонах "24 години Ле-Мана" та "12 годин Себрінга". Крім того, у 1960 році спорткар виграв Гран-прі Куби та Швеції.

У салоні Corvette залишилося оздоблення Фото: Mecum

Після гонки у Швеції машина потрапила в аварію і з неї зняли двигун та коробку передач. У розібраному вигляді Chevrolet Corvette простояв 35 років, але потім був відновлений та отримав силовий агрегат.

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Chevrolet Corvette 1960 оснащений 4,6-літровим 290-сильним V8 з рідісним на той час упорскуванням палива і 4-ступінчастою механічною КПП.

Під капотом встановлений 290-сильний інжектор V8 Фото: Mecum

Для змагань авто отримало 140-літровий бензобак, диференціал, що самоблокується, а також гоночні амортизатори і гальма. Автомобіль полегшили, знявши бампери, проте він зберіг і обробку салону, і пластиковий дах, що знімається.

Раніше Фокус повідомляв, що на цьому ж аукціоні продаватимуть і унікальний Ford Mustang у тюнінгу McLaren.

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