Новый стильный кроссовер Fiat заметили без камуфляжа: он появится в Украине (фото)

Fiat 600 разделит платформу с компактными кроссоверами Jeep Avenger, Opel Mokka и Citroën DS3. Новинка выполнена в стиле хэтчбека Fiat 500 и будет предложена сразу в нескольких версиях.

Новый кроссовер Fiat 600 заметили на дорогах во время тестов. Тестовый прототип был почти без камуфляжа, что позволило разглядеть дизайн новинки. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Кроссовер Fiat 600 выполнен в стиле популярного хэтчбека 500, но имеет свои уникальные особенности. Одной из них станут "ресницы" возле передних фар.

Спереди есть небольшая решетка радиатора, а оптика разделена на две части. Верхняя часть является фарами, а нижняя будет выполнять роль поворотников.

В бампер встроены различные датчики. Они необходимы для работы систем помощи водителю.

Кроссовер Fiat 600 будет основан на платформе CMP/eCMP. На этой архитектуре построены модели Jeep Avenger, Opel Mokka и Citroën DS3. К слову, выпускать авто будут вместе с Avenger на предприятии в польском городе Тыхи.

Новинка будет доступна сразу в нескольких версиях. Электрическая версия будет оснащена одним электромотором мощностью 156 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Питание будет поступать от аккумуляторной батареи емкостью 54 кВт⋅час, а запас хода составит около 400 км на одном заряде.

Также кроссовер предложат с 1,2-литровым турбированным двигателем мощностью 100 и 136 л.с. Он будет дополнен "мягкой" 48-вольтной гибридной установкой.

Ранее Фокус писал, что в 2023 году модельный ряд Fiat пополнят два новых электромобиля.