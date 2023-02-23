Fiat выпустит два недорогих электромобиля в 2023 году: первые подробности

В линейке Fiat появятся электрические кроссовер и хэтчбек В-класса. Запас хода электромобилей составит около 400 км.

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В нынешнем году модельный ряд Fiat пополнят два электромобиля. Об этом заявил СЕО концерна Stellantis Карлос Таварес во время подведения итогов 2022 года, сообщает сайт Carscoops.

Карлос Таварес не уточнил, какие именно модели будут представлены. Впрочем, ранее планы бренда раскрыл руководитель Fiat Оливье Франсуа – он анонсировал компактный электрический хэтчбек и три кроссовера до 2027 года.

Хэтчбек В-класса станет преемником Fiat Punto. Электрокар будет крупнее, чем Fiat 500e, а его близким родственником будет Peugeot e-208 — будет построен на той же платформе eCMP. Его могут оснастить 156-сильным мотором и батареей на 54 кВт∙ч, а запас хода составит около 400 км.

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Эту же силовую установку получит и компактный электрокроссовер Fiat. Его назовут Fiat 600 либо Panda, а угловатый дизайн будет выдержан в духе концепт-кара Centoventi 2019 года. Выпускать электрокар будут в Польше на том же предприятии, где недавно стартовало производство Jeep Avenger (обе модели также построены на платформе eCMP).

Ранее Фокус сообщал, что бюджетный кроссовер Fiat 80-х годов вернут в производство и будут продавать за 58 000 евро.