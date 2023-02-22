Возрожденная классика: бюджетный кроссовер Fiat 80-х вернут в производство (фото)

Fiat Panda 4X4 осовременнят — заменят часть кузовных панелей и установят большой дисплей в салоне. Кроме того, кроссовер получит более мощный 90-сильный мотор.

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Культовый Fiat Panda 4X4 1983 года возвращается. Бюджетный хэтчбек-кроссовер вернут в производство уже в нынешнем году. Об этом сообщает сайт Motor1.

[ + – ] Кроссоверу серьезно увеличат клиренс

Возродить кроссовер Fiat Panda 4X4 решила компания Inglourious Basterds Cycles, специализирующаяся на создании эксклюзивных мотоциклов. Пока опубликованы только рендеры модели, но в мае должна состояться ее презентация, а до конца года планируют выпустить первую серию из 10 машин.

[ + – ] Стоимость авто вырастет до 58 000 евро

Новый Fiat Panda 4X4 не будет столь дешевым, как оригинальная модель 80-х. Современную версию оценили в 58 000 евро.

Впрочем, и доработали кроссовер Fiat серьезно. Он получил новые бамперы, капот, переднюю часть и дуги. Клиренс увеличен и установлены огромные внедорожные шины. Угол въезда вырос до 44,5°, а съезда – до 44,4°.

[ + – ] Fiat Panda 4X4 получит 90-сильный мотор

В салоне на передней панели появился широкий дисплей, а комплектацию пополнили кондиционер, люк и усилитель руля. Кроме того, сиденья перетянули кожей.

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Изменен и двигатель – под капотом установлена современная бензиновая четверка от Fiat Punto объемом 1,2 л и мощностью 90 л. с. Дополняет ее гибридная установка. Наряду с 5-ступенчатой механической КПП впервые предложат автомат, а полный привод за доплату можно будет дополнить блокировками дифференциалов.

[ + – ] В салоне появится большой дисплей

Ранее стало известно, что Fiat вернет на конвейер более новый кроссовер Panda. Модель сняли с производства, но спрос на нее остается высоким.

Также Фокус писал, что в линейке Fiat появится новый компактный кроссовер — он сменит модель Tipo.