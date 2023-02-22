Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Возрожденная классика: бюджетный кроссовер Fiat 80-х вернут в производство (фото)

Fiat Panda 4X4, Fiat Panda Cross, кроссовер Fiat Panda, кроссовер Fiat, новый Fiat Panda
Fiat Panda 4X4 вернут в производство

Fiat Panda 4X4 осовременнят — заменят часть кузовных панелей и установят большой дисплей в салоне. Кроме того, кроссовер получит более мощный 90-сильный мотор.

Related video

Культовый Fiat Panda 4X4 1983 года возвращается. Бюджетный хэтчбек-кроссовер вернут в производство уже в нынешнем году. Об этом сообщает сайт Motor1.

Fiat Panda 4X4, Fiat Panda Cross, кроссовер Fiat Panda, кроссовер Fiat, новый Fiat Panda Fullscreen
Кроссоверу серьезно увеличат клиренс

Возродить кроссовер Fiat Panda 4X4 решила компания Inglourious Basterds Cycles, специализирующаяся на создании эксклюзивных мотоциклов. Пока опубликованы только рендеры модели, но в мае должна состояться ее презентация, а до конца года планируют выпустить первую серию из 10 машин.

Fiat Panda 4X4, Fiat Panda Cross, кроссовер Fiat Panda, кроссовер Fiat, новый Fiat Panda Fullscreen
Стоимость авто вырастет до 58 000 евро

Новый Fiat Panda 4X4 не будет столь дешевым, как оригинальная модель 80-х. Современную версию оценили в 58 000 евро.

Впрочем, и доработали кроссовер Fiat серьезно. Он получил новые бамперы, капот, переднюю часть и дуги. Клиренс увеличен и установлены огромные внедорожные шины. Угол въезда вырос до 44,5°, а съезда – до 44,4°.

Fiat Panda 4X4, Fiat Panda Cross, кроссовер Fiat Panda, кроссовер Fiat, новый Fiat Panda Fullscreen
Fiat Panda 4X4 получит 90-сильный мотор

В салоне на передней панели появился широкий дисплей, а комплектацию пополнили кондиционер, люк и усилитель руля. Кроме того, сиденья перетянули кожей.

Важно
Семейный спорт: Mitsubishi готовят мощный и экономичный кроссовер на 7 мест (фото)
Семейный спорт: Mitsubishi готовят мощный и экономичный кроссовер на 7 мест (фото)

Изменен и двигатель – под капотом установлена современная бензиновая четверка от Fiat Punto объемом 1,2 л и мощностью 90 л. с. Дополняет ее гибридная установка. Наряду с 5-ступенчатой механической КПП впервые предложат автомат, а полный привод за доплату можно будет дополнить блокировками дифференциалов.

Fiat Panda 4X4, Fiat Panda Cross, кроссовер Fiat Panda, кроссовер Fiat, новый Fiat Panda Fullscreen
В салоне появится большой дисплей

Ранее стало известно, что Fiat вернет на конвейер более новый кроссовер Panda. Модель сняли с производства, но спрос на нее остается высоким.

Также Фокус писал, что в линейке Fiat появится новый компактный кроссовер — он сменит модель Tipo.