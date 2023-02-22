Відроджена класика: бюджетний кросовер Fiat 80-х повернуть у виробництво (фото)

Fiat Panda 4X4 осучаснять — замінять частину кузовних панелей і встановлять великий дисплей в салоні. Крім того, кросовер отримає потужніший 90-сильний мотор.

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Культовий Fiat Panda 4X4 1983 повертається. Бюджетний хетчбек-кросовер повернуть у виробництво вже цього року. Про це повідомляє сайт Motor1.

[ + – ] Кросоверу серйозно збільшать кліренс

Відродити кросовер Fiat Panda 4X4 вирішила компанія Inglourious Basterds Cycles, що спеціалізується на створенні ексклюзивних мотоциклів. Поки що опубліковані лише рендери моделі, але у травні має відбутися її презентація, а до кінця року планують випустити першу серію з 10 машин.

[ + – ] Вартість авто зросте до 58 000 євро

Новий Fiat Panda 4X4 не буде таким дешевим, як оригінальна модель 80-х. Сучасну версію оцінили у 58 000 євро.

Втім, і доопрацювали кросовер Fiat серйозно. Він отримав нові бампери, капот, передню частину та дуги. Кліренс збільшено та встановлено величезні позашляхові шини. Кут в'їзду зріс до 44,5 °, а з'їзду — до 44,4 °.

[ + – ] Fiat Panda 4X4 отримає 90-сильний двигун

У салоні на передній панелі з'явився широкий дисплей, а комплектацію поповнили кондиціонер, люк та підсилювач керма. Крім того, сидіння перетягли шкірою.

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Змінено і двигун — під капотом встановлена сучасна бензинова четвірка від Fiat Punto об'ємом 1,2 л і потужністю 90 к. с. Доповнює її гібридна установка. Поряд із 5-ступінчастою механічною КПП вперше запропонують автомат, а повний привід за доплату можна буде доповнити блокуванням диференціалів.

[ + – ] У салоні з'явиться великий дисплей

Раніше стало відомо, що Fiat поверне на конвеєр новий кросовер Panda. Модель зняли з виробництва, але її попит залишається високим.

Також Фокус писав, що у лінійці Fiat з'явиться новий компактний кросовер – він змінить модель Tipo.