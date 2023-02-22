Відроджена класика: бюджетний кросовер Fiat 80-х повернуть у виробництво (фото)
Fiat Panda 4X4 осучаснять — замінять частину кузовних панелей і встановлять великий дисплей в салоні. Крім того, кросовер отримає потужніший 90-сильний мотор.
Культовий Fiat Panda 4X4 1983 повертається. Бюджетний хетчбек-кросовер повернуть у виробництво вже цього року. Про це повідомляє сайт Motor1.
Відродити кросовер Fiat Panda 4X4 вирішила компанія Inglourious Basterds Cycles, що спеціалізується на створенні ексклюзивних мотоциклів. Поки що опубліковані лише рендери моделі, але у травні має відбутися її презентація, а до кінця року планують випустити першу серію з 10 машин.
Новий Fiat Panda 4X4 не буде таким дешевим, як оригінальна модель 80-х. Сучасну версію оцінили у 58 000 євро.
Втім, і доопрацювали кросовер Fiat серйозно. Він отримав нові бампери, капот, передню частину та дуги. Кліренс збільшено та встановлено величезні позашляхові шини. Кут в'їзду зріс до 44,5 °, а з'їзду — до 44,4 °.
У салоні на передній панелі з'явився широкий дисплей, а комплектацію поповнили кондиціонер, люк та підсилювач керма. Крім того, сидіння перетягли шкірою.Важливо
Змінено і двигун — під капотом встановлена сучасна бензинова четвірка від Fiat Punto об'ємом 1,2 л і потужністю 90 к. с. Доповнює її гібридна установка. Поряд із 5-ступінчастою механічною КПП вперше запропонують автомат, а повний привід за доплату можна буде доповнити блокуванням диференціалів.
Раніше стало відомо, що Fiat поверне на конвеєр новий кросовер Panda. Модель зняли з виробництва, але її попит залишається високим.
Також Фокус писав, що у лінійці Fiat з'явиться новий компактний кросовер – він змінить модель Tipo.