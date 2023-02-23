Fiat випустить два недорогі електромобілі в 2023 році: перші подробиці

У лінійці Fiat з'являться електричні кросовер та хетчбек В-класу. Запас ходу електромобілів становитиме близько 400 км.

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Нинішнього року модельний ряд Fiat поповнять два електромобілі. Про це заявив СЕО концерну Stellantis Карлос Таварес під час підбиття підсумків 2022 року, повідомляє сайт Carscoops.

Карлос Таварес не уточнив, які моделі будуть представлені. Втім, раніше плани бренду розкрив керівник Fiat Олів'є Франсуа – він анонсував компактний електричний хетчбек та три кросовери до 2027 року.

Хетчбек В-класу стане наступником Fiat Punto. Електрокар буде більшим, ніж Fiat 500e, а його близьким родичем буде Peugeot e-208 — буде побудований на тій же платформі eCMP. Його можуть оснастити 156-сильним мотором та батареєю на 54 кВт∙год, а запас ходу складе близько 400 км.

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Цю ж силову установку отримає компактний електрокросовер Fiat. Його назвуть Fiat 600 або Panda, а незграбний дизайн буде витриманий у стилі концепт-кара Centoventi 2019 року. Випускатимуть електрокар у Польщі на тому самому підприємстві, де нещодавно стартувало виробництво Jeep Avenger (обидві моделі також побудовані на платформі eCMP).

Раніше Фокус повідомляв, що бюджетний кросовер Fiat 80-х років повернуть у виробництво і продаватимуть за 58 000 євро.