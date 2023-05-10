В Украине упростили процедуру покупки авто: какие изменения ждут водителей

С августа в Украине станет проще купить новый автомобиль. Водителям больше не понадобится поручение на регистрацию транспортного средства от владельца.

Кабинет министров Украины принял Постановление, согласно которому в автосалонах можно будет покупать уже зарегистрированные авто. Об этом рассказали на правительственном портале.

Постановление № 437 от 02 мая 2023 года вносит некоторые изменения в процедуру покупки транспортных средств. Покупатели смогут возложить представительские функции в сервисных центрах МВД на юридическое лицо, которое продает авто или мотоцикл.

Уже с августа дилеры смогут продавать украинским водителям уже зарегистрированные автомобили. К ним будут прикреплены государственный номерной знак и свидетельство о регистрации на имя нового владельца.

Больше не будет необходимо поручение на регистрацию транспортного средства от владельца. Он может указать лицо, которому доверяет зарегистрировать авто, прямо в договоре купли-продажи.

Помимо этого в Украине отменяются "транзитные" номера, если автомобиль не доставляется к месту государственной регистрации своим ходом. Все эти нововведения начнут действовать с 6 августа 2023 года.

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