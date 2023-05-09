В Украине признали спонсором войны крупный китайский автоконцерн (фото)

Great Wall не собирается покидать российский рынок, а, наоборот, расширяет там свое присутствие. Представители концерна ни разу не осудили вторжение в Украину.

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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны китайский автоконцерн Great Wall. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Это первый случай, когда в список международных спонсоров войны попал автопроизводитель. Обусловлено это тем, что Great Wall не только не собирается покидать рынок РФ, но и планирует расширить там свое присутствие. В частности, в 2022 году концерн презентовал в России свой новый бренд Tank.

Китайский концерн расширяет свое присутствие на российском рынке Фото: НАЗК

Также секретарь правления Great Wall Сюй Хуэй анонсировал инвестиции в размере 3 млрд юаней ($472 млн) в российский рынок. На данный момент именно Россия является крупнейшим экспортным рынком для автомобилей Great Wall. В условиях ухода с рынка ведущих мировых автопроизводителей китайский концерн наращивает продажи, а его чистая прибыль за 2022 год составила $340 млн.

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На территории РФ работают 115 дилерских центров Great Wall. Кроме того, с 2019 года функционирует предприятие Great Wall в Туле. На данный момент там налажена сборка кроссоверов Haval Jolion, F7 и F7x, а также рамного внедорожника H9. Концерн продолжает платить налоги в бюджет страны-агрессора и ни разу не осудил вторжение в Украину.

Great Wall – восьмой крупнейший китайских автопроизводитель. Концерн выпускает авто под марками Great Wall, Haval, Wey, Tank и ORA.

Ранее Фокус сообщал, что НАПК признало международным спонсором войны и Xiaomi.