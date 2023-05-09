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В Україні визнали спонсором війни великий китайський автоконцерн (фото)

Great Wall, спонсор війни, міжнародний спонсор війни
Фото: Great Wall | Great Wall визнали міжнародним спонсором тероризму

Great Wall не збирається залишати російський ринок, а навпаки, розширює там свою присутність. Представники концерну жодного разу не засудили вторгнення до України.

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайський автоконцерн Great Wall. Про це повідомляє прес-служба агентства.

Це перший випадок, коли до списку міжнародних спонсорів війни потрапив автовиробник. Зумовлено це тим, що Great Wall не тільки не збирається залишати ринок РФ, а й планує розширити свою присутність. Зокрема, у 2022 році концерн презентував у Росії свій новий бренд Tank.

Great Wall, спонсор війни, міжнародний спонсор війни Fullscreen
Китайський концерн розширює свою присутність на російському ринку
Фото: НАЗК

Також секретар правління Great Wall Сюй Хуей анонсував інвестиції у розмірі 3 млрд юанів ($472 млн) у російський ринок. На даний момент саме Росія є найбільшим експортним ринком для автомобілів Great Wall. В умовах відходу з ринку провідних світових автовиробників китайський концерн нарощує продажі, а його чистий прибуток за 2022 рік склав $340 млн.

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На території РФ працює 115 дилерських центрів Great Wall. Крім того, з 2019 року функціонує підприємство Great Wall у Тулі. На даний момент там налагоджено складання кросоверів Haval Jolion, F7 та F7x, а також рамного позашляховика H9. Концерн продовжує сплачувати податки до бюджету країни-агресора та жодного разу не засудив вторгнення в Україну.

Great Wall – восьмий найбільший китайський автовиробник. Концерн випускає авто під марками Great Wall, Haval, Wey, Tank та ORA.

Раніше Фокус повідомляв, що НАЗК визнало міжнародним спонсором війни та Xiaomi.