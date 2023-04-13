Подвоїла прибуток на продажах в РФ: НАЗК визнало Xiaomi міжнародним спонсором війни

Завдяки постачанню техніки до РФ Xiaomi збільшила прибутки на 39% у третьому кварталі 2022 року.

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Китайську компанію із виробництва смартфонів та різноманітної техніки Xiaomi Corporation в Україні внесли до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це йдеться 13 квітня на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Реалізація техніки на територію Росії – одна з причин цього рішення. Співпраця з агресором після масштабного вторгнення російських військ на територію України дозволила подвоїти у 2022 році свою частку ринку.

У НАЗК наголосили, що росіяни бомбардували мирні українські міста, а водночас китайська компанія заробляла шалені статки. Постачання техніки до РФ Xiaomi збільшила на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім.

У відомстві пояснили, що компанія в інтернет-магазинах Росії ще з 2018 року займає шосте місце. Російський підрозділ компанії отримав дохід у 202 мільйони доларів. З цих коштів була сплачена велика кількість податків, за рахунок яких й фінансується російська армія, яка вбиває українців.

Для китайської компанії російський ринок виявився надзвичайно важливим. Xiaomi навіть не намагалася оголосити про свої плани щодо виходу з РФ.

Фахівці української структури зазначили, що Xiaomi й нині активно намагається відновити набір персоналу до своїх російських офісів. Вже було оголошено терміни щодо офіційного початку продажу флагманських смартфонів. Такі дії свідчать про плани китайської сторони відновити повну присутність в РФ. У відомстві впевнені, що Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію терористичної держави, а також повинна відповідати за наслідки своїх дій.

У лютому 2023 року парламент Словаччини визнав Росію країною-спонсором тероризму. Відповідну резолюцію прийняла Національна рада Словаччини під час засідання, яке відбулося 16 лютого. Словацькі парламентарі визнали чинний російський режим терористичним, а Росію — державою, яка спонсорує тероризм. Така резолюція, як зазначає видання, прийнята на знак солідарності з Україною, яку ЗС РФ продовжують обстрілювати.