Удвоила прибыль на продажах в РФ: НАПК признало Xiaomi международным спонсором войны

Благодаря поставке техники в РФ Xiaomi увеличила доходы на 39% в третьем квартале 2022 года.

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Китайская компания по производству смартфонов и разнообразной техники Xiaomi Corporation в Украине была внесена в перечень международных спонсоров войны. Об этом говорится 13 апреля на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Реализация техники на территорию России – одна из причин этого решения. Сотрудничество с агрессором после масштабного вторжения российских войск на территорию Украины позволило удвоить в 2022 году свою долю рынка.

В НАПК подчеркнули, что россияне бомбили мирные украинские города, а в то же время китайская компания зарабатывала безумное состояние. Поставки техники в РФ Xiaomi увеличили на 39% в третьем квартале 2022 года по сравнению с предыдущим.

В ведомстве объяснили, что компания в интернет-магазинах России еще с 2018 года занимает шестое место. Российское подразделение компании получило доход в 202 миллиона долларов. Из этих средств было уплачено большое количество налогов, за счет которых и финансируется российская армия, убивающая украинцев.

Для китайской компании российский рынок оказался очень принципиальным. Xiaomi даже не пыталась объявить о своих планах по выходу из РФ.

Специалисты украинской структуры отметили, что Xiaomi и сейчас активно пытается восстановить набор персонала в свои российские офисы. Уже были объявлены сроки официального начала продажи флагманских смартфонов. Подобные действия свидетельствуют о планах китайской стороны возобновить полное присутствие в РФ. В ведомстве уверены, что Xiaomi Corporation спонсирует военную агрессию террористического государства, а также должна отвечать за последствия своих действий.

В феврале 2023 года парламент Словакии признал Россию страной-спонсором терроризма. Соответствующую резолюцию принял Национальный совет Словакии во время заседания, состоявшегося 16 февраля. Словацкие парламентарии признали действующий российский режим террористическим, а Россию государством, спонсирующим терроризм. Такая резолюция, как отмечает издание, принята в знак солидарности с Украиной, которую ВС РФ продолжают обстреливать.