Популярный в Украине электромобиль Volkswagen отзывают из-за опасного дефекта

Боковые двери некоторых Volkswagen ID.4 могут самостоятельно открываться на низких скоростях. Под отзыв попали автомобили, выпущенные для рынка США.

Volkswagen отзывает 35 325 электрокроссоверов ID.4 из-за внезапного открытия боковых дверей на низких скоростях. Об этом сообщили на сайте InsideEVs.

В Национальной администрации безопасности дорожного движения США заявили, что у Volkswagen ID.4, которые были построены в немецком городе Цвиккау есть проблемы с конструкцией боковых дверей. Такая проблема есть у автомобилей для рынка США, произведенных с декабря 2020 по декабрь 2022 года.

Volkswagen уже отозвал автомобили с дефектом. Они были оснащены дверными ручками, которые не соответствуют заводским спецификациям по защите от проникновения воды. Из-за попадания на них влаги двери могли отпираться прямо на ходу.

Проблема наблюдается во время движения на скорости до 15 км/ч. Неисправные дверные ручки были изготовлены чешским поставщиком WITTE Automotive.

Все ремонтные работы будут проведены за счет производителя. Все владельцы Volkswagen ID.4, которые обнаружили похожий дефект, могут обратиться к представителям бренда.

Ранее Фокус рассказал, что Volkswagen выпустит семейный электрокар ID.7 с запасом хода 700 км.