Альтернатива RAV4: на украинском рынке появился новейший электрокроссовер Toyota (фото)

Электрокар Toyota bZ4X — первый представитель нового семейства моделей японской марки. Кроссовер предлагают с передним и полным приводом, а его запас хода достигает 500 км.

В Украину начали ввозить электромобили Toyota bZ4X. Первый такой кроссовер поставили на учет в нашей стране в апреле и уже в нашу страну пригнали несколько этих авто. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Модель предложена в версиях на 204 и 218 л. с. Фото: auto.ria.com

Следует отметить, что новая Toyota bZ4X ввозится в нашу страну неофициально. Как правило, электрокары пригоняют из Китая, ведь в этой стране их выпускают наряду с Японией. Цена Toyota bZ4X в Украине составляет от 25 000 до 64 000 долларов.

Кроссовер Toyota bZ4X – первенец в новом электрическом семействе японской марки. Электрокроссовер по размерам сопоставим с Toyota RAV4 (длина – 4690 мм) и отличается граненным дизайном с заостренным "носом".

Запас хода электрокара достигает 500 км Фото: auto.ria.com

Салон Toyota bZ4X 2023 – довольно нестандартный. Цифровая панель приборов расположена непривычно высоко. Значительная часть кнопок внутри являются сенсорными, а за доплату доступен даже руль-штурвал. Благодаря большой колесной базе в 2850 мм электрокар просторнее Toyota RAV4.

Новая Toyota bZ4X доступна в переднеприводной 204-сильной и полноприводной 218-сильной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает 8,4 и 7,7 с, соответственно.

Большинство кнопок в салоне — сенсорные Фото: auto.ria.com

Аккумуляторная батарея на 71,4 кВт∙ч обеспечивает запас хода 500 км в переднеприводной версии и 460 км – в полноприводной. Зарядка от быстрой станции на 80% занимает полчаса.

Примечательно, что роскошный собрат bZ4X – электрокроссовер Lexus RZ – будет представлен в Украине официально.

Также Фокус рассказывал про первый купе-кроссовер Toyota.