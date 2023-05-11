Как в "Форсаже": редкий суперкар McLaren хранится на 57-м этаже пентхауса (видео)

Миллионер заявил, что пентхаус теперь станет постоянным "домом" для McLaren Senna GTR. По его словам, суперкар является главным украшением интерьера.

Мультимиллионер Адриан Портелли из Австралии решил хранить свой редкий суперкар McLaren Senna GTR на 57-м этаже пентхауса. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Пентхаус миллионера расположен в Мельбурне в башнях-близнецах на улице Ла Троб. Это самая дорогая недвижимость в Австралии стоимостью 26,3 млн долларов. Трековый суперкар обошелся еще в 2 млн долларов.

Для того чтобы доставить McLaren Senna GTR на 57-й этаж, пришлось задействовать восемь человек. Они подняли суперкар с земли при помощи крана и осторожно поднесли его к пентхаусу. После этого автомобиль въехал в здание.

Адриан Портелли поделился, что решил разместить суперкар в пентхаусе, так как не собирается на нем ездить. После завершения строительных работ в здании перенести авто будет почти невозможно.

В сети пользователи шутят о том, что эта ситуация напоминает сцену из фильма "Форсаж 7", в которой роскошный суперкар Lykan Hypersport также хранился в пентхаусе. В ленте автомобиль совершал прыжки сквозь здания, но McLaren Senna GTR вряд ли ждет та же участь.

McLaren Senna GTR был выпущен ограниченным тиражом всего в 75 единиц. Это самая экстремальная версия суперкара Senna, которая ориентирована на гоночный трек.

McLaren Senna GTR оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 825 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Суперкар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,6 секунды и развивать скорость до 338 км/ч.

Ранее Фокус писал, что в австралийском Мельбурне произошло серьезное ДТП, виновником которого стал редкий суперкар Ferrari 360 Challenge Stradale 2003 года.