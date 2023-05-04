Lamborghini установили необычный мировой рекорд в честь 60-летнего юбилея (фото)

Празднование юбилея началось в 11 дилерских центрах Lamborghini по всей Великобритании. Зрителям были показаны новый суперкар Revuelto, а также трековый болид Huracan GT3 Evo.

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Lamborghini в честь 60-летнего юбилея собрали на гоночном треке Silverstone более 380 суперкаров и редких автомобилей бренда. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Всего на треке собрали 382 автомобиля Lamborghini. Среди них есть такие культовые модели как Miura и Countach, а также редкий внедорожник LM 002.

На мероприятии можно было заметить множество современных и классических автмобилей Lamborghini Фото: Lamborghini

Такое событие ознаменовало новый мировой рекорд. Еще никому не удавалось собрать столько автомобилей Lamborghini в одном месте одновременно.

Празднование юбилея началось в 11 дилерских центрах Lamborghini по всей Великобритании, после чего 382 авто отправились в Silverstone. На празднике присутствовал генеральный директор Стефан Винкельманн.

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На выставке был представлен трековый суперкар Lamborghini Huracan GT3 Evo и часы Roger Dubuis. Также еще одним экспонатом стал новейший суперкар Revuelto, который стал преемником модели Aventador.

Lamborghini Revuelto впервые был показан в Великобритании Фото: Lamborghini

Суперкар оснащается гибридной силовой установкой с 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 и тремя электромоторами суммарной мощностью 1000 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды.

Ранее Фокус писал, что Lamborghini празднуют 60-летие выпуском трех специальных версий для суперкара Huracan.