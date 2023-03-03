Более 250 суперкаров в одном месте: Lamborghini установили необычный мировой рекорд (фото)

Мероприятие посвятили 60-летнему юбилею Lamborghini. В честь этого решили собрать как можно больше суперкаров бренда, которые разместили на гоночном треке Suzuka Circuit в Японии.

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Lamborghini побили мировой рекорд Гиннеса в рамках специального мероприятия на гоночном треке Suzuka Circuit в Японии. Об этом рассказали на сайте бренда.

Мероприятие было посвящено 60-летнему юбилею бренда. В честь этого множество владельцев автомобилей Lamborghini собралось на треке.

В акции приняли участие более 250 автомобилей итальянского бренда. Это позволило побить мировой рекорд Гиннеса по "самому большому параду автомобилей".

[ + – ] На мероприятии удалось собрать более 250 автомобилей Lamborghini Фото: Lamborghini [ + – ] Некоторые суперкары привезли на трек представители Lamborghini Фото: Lamborghini [ + – ] Чаще всего на мероприятии встречался кроссовер Lamborghini Urus Фото: Lamborghini [ + – ] Гоночный трек собрал огромное количество красочных суперкаров Фото: Lamborghini [ + – ] На мероприятие привезли еще не вышедший суперкар Lamborghini Huracan Sterrato Фото: Lamborghini [ + – ] Среди автомобилей есть множество очень редких суперкаров Фото: Lamborghini

На мероприятии можно было заменить многие знаковые модели Lamborghini, начиная с самого первого серийного автомобиля 350 GT и заканчивая лимитированным суперкаром Countach LPI 800-4. Также на треке собрались десятки кроссоверов Urus.

[ + – ] Исполнительный директор Lamborghini Стефан Винкельманн на вручении отметки Книги рекордов Гиннеса Фото: Lamborghini

"В этом году исполняется 60 лет с момента основания Lamborghini в 1963 году. Тот факт, что так много Lamborghini, от современных моделей до классических автомобилей, собралось на всемирно известной трассе Suzuka Circuit, является доказательством того, что наш бренд затронул эмоции многих людей здесь, в Японии, за свою долгую историю и до сих пор ценится", — сказал главный исполнительный директор Lamborghini Стефан Винкельманн.

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На треке также заметили еще не вышедший внедорожный суперкар Lamborghini Huracan Sterrato. Модель окрашена в белый цвет с красными и черными акцентами.

Ранее Фокус писал, что Lamborghini презентовали последние бензиновые суперкары Invencible и Autentica.