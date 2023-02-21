Назад в будущее: Lamborghini представили уникальный футуристичный суперкар (фото)

Lamborghini Huracan STO Time Chaser_111100 был создан японским дизайнером в честь 60-летнего юбилея бренда. Суперкар имеет некоторые детали от культовых моделей Countach, Diablo, Murciélago и Aventador.

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Lamborghini выпустила уникальную версию своего трекового суперкара Huracan STO, которая получила название Time Chaser_111100. Подробности рассказали на сайте итальянского бренда.

Lamborghini Huracan STO Time Chaser_111100 создан японским дизайнером Икеучи и посвящен 60-летию бренда. Суперкар выполнен в стиле киберпанк и получил множество внешних доработок.

[ + – ] Lamborghini Huracan STO позаимствовал некоторые детали от других суперкаров бренда Фото: Lamborghini

На Huracan STO установили оригинальные детали из предыдущих юбилейных выпусков Lamborghini, среди которых Countach 25th Anniversary, Diablo SE30, Murciélago 40th и Aventador LP 720-4 50th. Над моторным отсеком находится модуль, в котором есть масштабные модели капотов этих четырех моделей.

[ + – ] Huracan STO Time Chaser_111100 отсылает к другим моделям Lamborghini Фото: Lamborghini

Икеучи черпает вдохновение из японских аниме о киберпанке и роботах. Именно поэтому суперкар получил такой характерный стиль.

Силовую установку Lamborghini Huracan STO оставили без изменений. Под капотом установлен 5,2-литровый атмосферный двигатель V10 мощностью 640 л.с. и 565 Нм крутящего момента. Авто имеет задний привод и может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3 секунды.

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Также Икеучи показал модель-симулятор "Time Gazer", который построен из настоящих деталей Lamborghini. Так дизайнер передал свое виденье "прошлого, настоящего и будущего через призму эволюции Lamborghini".

[ + – ] Модель-симулятор "Time Gazer" отдает дань уважения суперкарам Lamborghini Фото: Lamborghini

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